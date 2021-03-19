Kuzugöbeğinin kilosu 300 liradan satılıyor
Muğla'nın Datça ilçesinde hava sıcaklıklarının yükselmesi ile kuzugöbeği de tezgahlardaki yerini aldı. Her derde deva olduğu söylenen kuzugöbeği kilosu 300 TL'den satılıyor.
|19 Mart 2021 11:28
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Havaların ısınması ile dağlık alanlarda kendini gösteren kuzugöbeği, yöre halkı tarafından toplanarak pazarlarda satılmaya başlandı.
Muğla ve mahallelerinde yörenin sevilen yiyeceği olan kuzugöbeği, aynı zamanda geçim kapısı da oluyor. Perşembe Pazarı'nda kuzugöbeğinin kilosu 300 TL'ye satılıyor.
Her derde deva olduğu söylenen kuzugöbeği kurutularak da satılıyor. Özellikle Muğla'dan İtalya gibi ülkelere ihraç edildiği öğrenilirken, yanlış toplama yüzünden nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı belirtildi.
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