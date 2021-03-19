Ekrem İmamoğlu, ikinci defa protesto edildi
|19 Mart 2021 11:32
|+Aa- Yazdır
İmamoğlu'nun korumalarının "Alın bunu alın" dediğinin duyulduğu videoda, vatandaşın alandan uzaklaştırıldığı anlar kameralara yansıdı. İmamoğlu dün de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen törende protesto edilmişti.
Zeytinburnu Belediyesi tarafından yapılan Abay Kunanbayoğlu Meydanı açılışına katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir vatandaş tarafından protesto edildi.İmamoğlu'nun korumalarının "Alın bunu alın" dediğinin duyulduğu videoda vatandaşın alandan uzaklaştırıldığı görülüyor.
DÜN DE EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NDE PROTESTO EDİLMİŞTİ
Edirnekapı Şehitliği'nde, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katılımıyla tören düzenlenmişti. Törenin ardından Yerlikaya ve İmamoğlu, şehit mezarlarına karanfil bırakırken, o sırada mezarlıkta bulunan bir kişi, İmamoğlu'na tepki göstermişti. "Sayın Başkan bir şey sorabilir miyim, ben bir gazi yakını olarak bir şey sorabilir miyim?" diyerek Ekrem İmamoğlu'na seslenen bu kişi, "Burası Pervin Buldan ile birlikte çiçek ektiğin hatıra ormanı değil başkan" demişti. Zeytinburnu Belediyesi tarafından yapılan Abay Kunanbayoğlu Meydanı açılışına katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir vatandaş tarafından protesto edildi.İmamoğlu'nun korumalarının "Alın bunu alın" dediğinin duyulduğu videoda vatandaşın alandan uzaklaştırıldığı görülüyor.
Edirnekapı'nın ardından Ekrem İmamoğlu'na bir protesto daha! Korumaları devreye girdi: Alın bunu alın
DÜN DE EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NDE PROTESTO EDİLMİŞTİ
Edirnekapı Şehitliği'nde, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katılımıyla tören düzenlenmişti. Törenin ardından Yerlikaya ve İmamoğlu, şehit mezarlarına karanfil bırakırken, o sırada mezarlıkta bulunan bir kişi, İmamoğlu'na tepki göstermişti. "Sayın Başkan bir şey sorabilir miyim, ben bir gazi yakını olarak bir şey sorabilir miyim?" diyerek Ekrem İmamoğlu'na seslenen bu kişi, "Burası Pervin Buldan ile birlikte çiçek ektiğin hatıra ormanı değil başkan" demişti.Edirnekapı'nın ardından Ekrem İmamoğlu'na bir protesto daha! Korumaları devreye girdi: Alın bunu alın"HADSİZLİK YAPIYORSUN, ŞOV YAPIYORSUN"İmamoğlu ise, "Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun, gazi öyle olmaz" şeklinde karşılık vermişti. Gazi yakını olduğunu söyleyen kişi alandan uzaklaştırılırken tepkisine devam etmişti.
İMAMOĞLU: BAĞIRARAK ŞOV YAPMAYA GAYRET GÖSTERDİ
Bugün konuyla ilgili değerlendirme yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, olayı 'münasebetsizlik' olarak tanımladı.İmamoğlu şu ifadeleri kullandı;"Ben, kendisinin önce, 'Konuşmak istiyorum' dediğinde, 'Konuşalım, bekleyin' diye cevap verdim. Sonra orada bağırarak şov yapmaya gayret gösterdi. Ama ben, orada yüzlerce şehit ailesiyle, gazi ailesiyle, gazilerimizle kucaklaştım, dertleştim. Benimle, milli duygular üzerinden kimse bu tarz bir ilişkiye girmeye kalkmasın" ifadelerini kullandı.Ekrem İmamoğlu'na şehitlikte gazi yakını tepki gösterdi İmamoğlu'nun 'Seni bulurum' dediği öğretmen konuştu
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|MSB '3 yerleşim yerinin Suriyeli vatandaşların dönüşüne kapatıldığı' iddiasını yalanladı
19 Mart 2021 12:46
|Soylu, annesi için taziye ziyaretinde bulunan ve acısını paylaşanlara teşekkür etti
19 Mart 2021 12:42
|'Demokrasiyi zehirlemekle görevli biri yine diktatörlük iftirasında bulunmuş'
19 Mart 2021 12:19
|15 Temmuz programlarının bu yıl ki teması belli oldu
19 Mart 2021 11:44
|22 senedir sesi çıkmayanlar 'Kavakcı'ya yapılan, Gergerlioğlu'na da yapılıyor' diyor
19 Mart 2021 11:19
|Bakan Selçuk: Yangından etkilenen vatandaşlara 1,5 milyon lira kaynak aktarıldı
19 Mart 2021 11:11
|Yeni Şafak: Bu operasyonu kim adına çektiniz?
19 Mart 2021 10:19
|AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nin sloganı belirlendi
19 Mart 2021 09:45
|Perinçek: Bana dönek diyenlerin hepsi dönek oğlu dönek
19 Mart 2021 09:22
|Twitter da temsilci atıyor
19 Mart 2021 09:02