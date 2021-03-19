Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ekrem İmamoğlu, ikinci defa protesto edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zeytinburnu Belediyesi tarafından yapılan Abay Kunanbayoğlu Meydanı açılışında bir vatandaş tarafından protesto edildi.
 19 Mart 2021 11:32
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İmamoğlu'nun korumalarının "Alın bunu alın" dediğinin duyulduğu videoda, vatandaşın alandan uzaklaştırıldığı anlar kameralara yansıdı. İmamoğlu dün de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen törende protesto edilmişti.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından yapılan Abay Kunanbayoğlu Meydanı açılışına katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir vatandaş tarafından protesto edildi.İmamoğlu'nun korumalarının "Alın bunu alın" dediğinin duyulduğu videoda vatandaşın alandan uzaklaştırıldığı görülüyor.

DÜN DE EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NDE PROTESTO EDİLMİŞTİ

Edirnekapı Şehitliği'nde, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katılımıyla tören düzenlenmişti. Törenin ardından Yerlikaya ve İmamoğlu, şehit mezarlarına karanfil bırakırken, o sırada mezarlıkta bulunan bir kişi, İmamoğlu'na tepki göstermişti. "Sayın Başkan bir şey sorabilir miyim, ben bir gazi yakını olarak bir şey sorabilir miyim?" diyerek Ekrem İmamoğlu'na seslenen bu kişi, "Burası Pervin Buldan ile birlikte çiçek ektiğin hatıra ormanı değil başkan" demişti. Zeytinburnu Belediyesi tarafından yapılan Abay Kunanbayoğlu Meydanı açılışına katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir vatandaş tarafından protesto edildi.İmamoğlu'nun korumalarının "Alın bunu alın" dediğinin duyulduğu videoda vatandaşın alandan uzaklaştırıldığı görülüyor.

Edirnekapı'nın ardından Ekrem İmamoğlu'na bir protesto daha! Korumaları devreye girdi: Alın bunu alın

DÜN DE EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NDE PROTESTO EDİLMİŞTİ

Edirnekapı Şehitliği'nde, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katılımıyla tören düzenlenmişti. Törenin ardından Yerlikaya ve İmamoğlu, şehit mezarlarına karanfil bırakırken, o sırada mezarlıkta bulunan bir kişi, İmamoğlu'na tepki göstermişti. "Sayın Başkan bir şey sorabilir miyim, ben bir gazi yakını olarak bir şey sorabilir miyim?" diyerek Ekrem İmamoğlu'na seslenen bu kişi, "Burası Pervin Buldan ile birlikte çiçek ektiğin hatıra ormanı değil başkan" demişti.Edirnekapı'nın ardından Ekrem İmamoğlu'na bir protesto daha! Korumaları devreye girdi: Alın bunu alın"HADSİZLİK YAPIYORSUN, ŞOV YAPIYORSUN"İmamoğlu ise, "Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun, gazi öyle olmaz" şeklinde karşılık vermişti. Gazi yakını olduğunu söyleyen kişi alandan uzaklaştırılırken tepkisine devam etmişti.

İMAMOĞLU: BAĞIRARAK ŞOV YAPMAYA GAYRET GÖSTERDİ

Bugün konuyla ilgili değerlendirme yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, olayı 'münasebetsizlik' olarak tanımladı.İmamoğlu şu ifadeleri kullandı;"Ben, kendisinin önce, 'Konuşmak istiyorum' dediğinde, 'Konuşalım, bekleyin' diye cevap verdim. Sonra orada bağırarak şov yapmaya gayret gösterdi. Ama ben, orada yüzlerce şehit ailesiyle, gazi ailesiyle, gazilerimizle kucaklaştım, dertleştim. Benimle, milli duygular üzerinden kimse bu tarz bir ilişkiye girmeye kalkmasın" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'na şehitlikte gazi yakını tepki gösterdi İmamoğlu'nun 'Seni bulurum' dediği öğretmen konuştu
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
MSB '3 yerleşim yerinin Suriyeli vatandaşların dönüşüne kapatıldığı' iddiasını yalanladı
19 Mart 2021 12:46		 Soylu, annesi için taziye ziyaretinde bulunan ve acısını paylaşanlara teşekkür etti
19 Mart 2021 12:42
'Demokrasiyi zehirlemekle görevli biri yine diktatörlük iftirasında bulunmuş'
19 Mart 2021 12:19		 15 Temmuz programlarının bu yıl ki teması belli oldu
19 Mart 2021 11:44
22 senedir sesi çıkmayanlar 'Kavakcı'ya yapılan, Gergerlioğlu'na da yapılıyor' diyor
19 Mart 2021 11:19		 Bakan Selçuk: Yangından etkilenen vatandaşlara 1,5 milyon lira kaynak aktarıldı
19 Mart 2021 11:11
Yeni Şafak: Bu operasyonu kim adına çektiniz?
19 Mart 2021 10:19		 AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nin sloganı belirlendi
19 Mart 2021 09:45
Perinçek: Bana dönek diyenlerin hepsi dönek oğlu dönek
19 Mart 2021 09:22		 Twitter da temsilci atıyor
19 Mart 2021 09:02
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:46 - MSB '3 yerleşim yerinin Suriyeli vatandaşların dönüşüne kapatıldığı' iddiasını yalanladı12:42 - Soylu, annesi için taziye ziyaretinde bulunan ve acısını paylaşanlara teşekkür etti12:38 - Çeyrek altın ne kadar?12:36 - İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda çete lideri yakalandı12:34 - Gürcistan'da AstraZeneca aşısı uygulanan hemşire yaşamını yitirdi12:33 - Bakan açıkladı, Çukurova Havalimanı 2022'de hizmete açılacak
12:32 - Bakan Pekcan duyurdu: Esnafa yeni destek12:31 - Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 14 kişi yakalandı12:31 - Bilsem, öğretmen seçme ve atama kılavuzu güncellendi12:26 - YÖK salgın döneminde uygulanan yatay geçiş işlemlerindeki suistimalleri tespit etti12:20 - Faiz kararı sonrası doların düşüşü devam ediyor12:19 - 'Demokrasiyi zehirlemekle görevli biri yine diktatörlük iftirasında bulunmuş'
11:59 - GÜBRETAŞ'ın toplu iş sözleşmesi tam uzlaşıyla sonuçlandı11:54 - AYM, yargılama giderinin ödenmemesi üzerine davanın reddini hak ihlali saydı11:47 - İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 3 sığınmacı öldü11:44 - 15 Temmuz programlarının bu yıl ki teması belli oldu11:43 - Adıyaman'da 53 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
11:35 - Yılbaşından 16 Mart'a kadar 444 bin 167 gayrimenkul satış işlemi gerçekleşti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
HDP hakkındaki kapatma davası hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yatırımcılara çağrı: Parayı bankaya koy, yan gel yat!
Yeni Şafak: Bu operasyonu kim adına çektiniz?
Aleyna Tilki'ye soruşturma açıldı
İntihar etti denilen Uzman Çavuş'u silah arkadaşı öldürmüş
Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko çifti dünya evine girdi!
Kripto para kumardan farksız
Vakaların gizlendiği mahallede 150 kişinin yarısı korona çıktı
İstanbul'daki vakaların sayısı arttı, seyahat yasağı masada
Tunceli Belediyesi'nde maaşlar 8 bin lira oldu
Öğretim elemanı atama izinlerinin geç dağıtımı planlamayı aksatıyor!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gıcırı bükme 1
xiaomi 3
hibrit 1
erkekliğin kitabı 2
corona dönemi 2
naomi osaka 1
salgında dışarı çıkıldığında hissedilenler 2
paravan 1
volovan 1
deşt 2
SON İLANLAR
Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sözleşmeli 20 hemşire alacak
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
OSTİM Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Adapazarı Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam