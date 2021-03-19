Yılbaşından 16 Mart'a kadar 444 bin 167 gayrimenkul satış işlemi gerçekleşti

- Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, bu yıl 1 Ocak'tan 16 Mart'a kadar 444 bin 167 gayrimenkul satış işlemi gerçekleştirildiğini belirterek, yılın ilk üç ayındaki satışların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi döneme yakın seyirde olduğunu bildirdi.

Genel Müdür Adlı, AA muhabirine, ocak ayında ülke genelinde 154 bin 906, şubat ayında 177 bin 63, 1-16 Mart'ta da 112 bin 198 gayrimenkul satışı yapıldığını söyledi.

Adlı, söz konusu satışlardan ocak ayında 1 milyar 72 milyon 103 bin 262 lira, şubat ayında 1 milyar 260 milyon 36 bin 809 lira, 1-16 Mart'ta da 797 milyon 722 bin 490 lira olmak üzere 3 milyar 129 milyon 862 bin 561 lira tapu harcı geliri sağlandığını ifade etti.

Geçen yıla oranla satışlarda durgunluk olduğunu dile getiren Adlı, 2020'de ocak ayında 199 bin 973, şubat ayında 203 bin 183, mart ayında 182 bin 689 gayrimenkul satış işlemi yapıldığını, bu satışlardan toplam 3 milyar 765 milyon 321 bin 910 lira tapu harcı geliri sağlandığını kaydetti.

- "Bu yılbaşından 16 Mart tarihine kadar 190 bin 552 konut satıldı"

Genel Müdür Adlı, "Bu yılbaşından 16 Mart tarihine kadar gerçekleşen 444 bin 167 gayrimenkul satışının 190 bin 552'sini konut, 87 bin 948'ini arsa, 140 bin 233'ünü tarla, 22 bin 796'sını iş yeri, geri kalanını ise taşınmaz cinsi satışlar oluşturuyor." bilgisini verdi.

Salgın döneminin her alanı olduğu gibi gayrimenkul alanını da ciddi oranda sekteye uğrattığına dikkati çeken Adlı, şunları söyledi:

"Geçen sene salgının ilk aylarında satışlar ciddi anlamda dip yaptı. Daha sonra hükümetin aldığı tedbirlerle, kredi faizlerinin düşmesiyle satışlar tavan yaptı, ciddi anlamda rekorlar kırıldı. Kredi faizleri normale dönmeye başlayınca gayrimenkul alım satımı duruldu. Şu anda da o durgunluk dönemi devam ediyor. Bu yılın ilk üç ayında satışlar salgın öncesi döneme yakın bir seyirde gidiyor, artışlar veya aşırı düşüşler yok belki ama beklenen oranda bir artış da yok.

Salgının ilk aylarında günlük 2-3 bin satış vardı, kredi faizlerinin düşmesiyle 20 binleri geçtik. Şu anda da son üç haftaya baktığımızda satışlar günlük yaklaşık 10 bin civarında seyrediyor."