15 Temmuz programlarının bu yıl ki teması belli oldu
|19 Mart 2021 11:44
|+Aa- Yazdır
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programlarının bu yıl "Türkiye Geçilmez" temasıyla gerçekleştirileceğini bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, koordinasyonu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yürütülen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programlarının bu yılki teması belirlendi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, konuya ilişkin şunları kaydetti:
"Bin yıldır vatan kıldığımız bu aziz topraklar birliğimizin ve dirliğimizin teminatıdır. Şehit kanlarıyla sulanmış bu mübarek topraklar, Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da, 15 Temmuz'da geçilemeyen iman dolu sinelerin otağıdır.
Aziz milletimizin birliğinin, Türkiye'mizin güçlenmesinin, her alanda yakaladığımız gelişmenin, çizdiğimiz gelecek vizyonunun ve dünya mazlumlarına uzanan şefkat elimizin daha da perçinlenmesi adına canlarını feda eden aziz şehitlerimizin hatıraları için bu sene 15 Temmuz anma programlarımızın sloganını 'Türkiye Geçilmez' olarak belirledik."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|MSB '3 yerleşim yerinin Suriyeli vatandaşların dönüşüne kapatıldığı' iddiasını yalanladı
19 Mart 2021 12:46
|Soylu, annesi için taziye ziyaretinde bulunan ve acısını paylaşanlara teşekkür etti
19 Mart 2021 12:42
|'Demokrasiyi zehirlemekle görevli biri yine diktatörlük iftirasında bulunmuş'
19 Mart 2021 12:19
|Ekrem İmamoğlu, ikinci defa protesto edildi
19 Mart 2021 11:32
|22 senedir sesi çıkmayanlar 'Kavakcı'ya yapılan, Gergerlioğlu'na da yapılıyor' diyor
19 Mart 2021 11:19
|Bakan Selçuk: Yangından etkilenen vatandaşlara 1,5 milyon lira kaynak aktarıldı
19 Mart 2021 11:11
|Yeni Şafak: Bu operasyonu kim adına çektiniz?
19 Mart 2021 10:19
|AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nin sloganı belirlendi
19 Mart 2021 09:45
|Perinçek: Bana dönek diyenlerin hepsi dönek oğlu dönek
19 Mart 2021 09:22
|Twitter da temsilci atıyor
19 Mart 2021 09:02