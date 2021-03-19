İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 3 sığınmacı öldü

İzmir'in Çeşme ilçesinden botla Sakız Adası'na geçmeye çalışan ve Yunanistan unsurlarınca geri itilen 3 sığınmacı yaşamını yitirdi, 3 kişi kurtarıldı.

Boğaz Adası açıklarında bir grup sığınmacının denizde olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Sığınmacılardan 3'ünün hayatını kaybettiği belirlendi, ekipler tarafından 3 kişi kurtarıldı.

Şiddetli rüzgar ve sağanağın etkili olduğu bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kayıp olduğu belirtilen 1 kişi için arama çalışmalarına hava ve denizden devam ediyor.

Cenazeler, otopsi için Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine götürüldü.

- Elleri kelepçeyle bağlanmış

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, Boğaz Adası mevkisinde Yunanistan sahil güvenlik ekipleri tarafından denize atılarak geri itilen 7 kişi için arama kurtarma çalışması yürütüldüğü belirtildi.

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığınca Boğaz Adası'nda tespit edilen 2 sığınmacı ile denizdeki 2 kişinin kurtarıldığı bildirilen açıklamada, 2 sığınmacının cesedine ulaşıldığı kaydedildi.

Denizden kurtarılan sığınmacılardan birinin kaldırıldığı hastanede öldüğü ifade edilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Alınan ilk ifadeler doğrultusunda, Yunanistan unsurlarınca elleri plastik kelepçelerle bağlanıp darbedilerek eşyalarına el konan sığınmacıların, herhangi bir can salı ve botu olmaksızın doğrudan denize atıldıkları öğrenilmiştir"

Açıklamada, kaybolan 1 sığınmacıyı arama faaliyetlerinin 4 sahil güvenlik botu, 1 dalış timi ve 1 helikopterle devam ettiği belirtildi.