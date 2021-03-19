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MEB, Okuma Becerilerinde Gelişim Araştırması'nı 7 bin öğrencinin katılımıyla yapacak

Bakanlık tarafından 48 ilde 4'üncü sınıf seviyesindeki öğrencilere yönelik araştırma ile öğrencilerin okuma becerileri hakkında uluslararası ölçütlere dayalı değerlendirme sonuçlarının zenginleştirilmesi sağlanacak
 19 Mart 2021 11:21
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MEB, Okuma Becerilerinde Gelişim Araştırması'nı 7 bin öğrencinin katılımıyla yapacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Uluslararası Okuma Becerilerinde Gelişim Araştırması'nın (PIRLS) bu yıl 14-28 Haziran'da 4'üncü sınıf seviyesindeki yaklaşık 7 bin öğrencinin katılımıyla yapılacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, PIRLS 2021 öğrenci başarı araştırması kapsamında Gaziantep'teki ilk bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, öğrenci başarısını izlemeyi amaçlayan çalışmaların eğitim sisteminin farklı bağlamlardaki performansını değerlendirme açısından önemli geri beslemeler sağladığını belirtti.

Eğitim sisteminin performansının sürekli izlenerek elde edilen bulgulara göre iyileştirmeler yapıldığını kaydeden Özer, bu çerçevede 4, 7 ve 10'ncu sınıf düzeylerinde ilk kez Türkçe, matematik ve fen alanlarında kapsamlı bir izleme araştırması düzenlendiğini aktardı.

Özer, destekleme ve yetiştirme kurslarının performansını ölçmeye yönelik ilk kez izleme ve değerlendirme araştırması da yapıldığına işaret ederek, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'nın (PISA) yanı sıra bu yıl yapılacak PIRLS ile öğrencilerin okuma becerileri hakkında uluslararası ölçütlere dayalı değerlendirme sonuçlarının zenginleştirileceğini açıkladı.

- "Salgın durumu dikkate alınarak araştırma yapılacak"

Türkiye'nin PIRLS'a daha önce sadece 2001'de katıldığını ve bu araştırmanın 5 yıllık döngüler halinde ilkokul 4'üncü sınıf öğrencilerine uygulandığını hatırlatan Özer şunları kaydetti:

"Bu araştırma, yalnızca öğrencilerin okuma becerilerini belirlemek için geliştirilen bilişsel testlerden oluşmuyor. Ayrıca bu becerileri etkileyen faktörleri tespit etmek amacıyla okul, öğretmen, öğrenci ve veli anketlerini de kapsıyor. PIRLS 2021 döngüsü, salgın durumu da dikkate alınarak 14-28 Haziran'da uygulanacak. Araştırma 48 ilde 192 okulumuzda 4'üncü sınıf seviyesindeki yaklaşık 7 bin öğrencimizin katılımıyla gerçekleştirilecek. PIRLS 2021 uygulaması kapsamında Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz ilgili illerde bilgilendirme toplantıları düzenleyecek. Bu süreçte bu illerimizdeki Ölçme Değerlendirme Merkezlerimiz de aktif rol alacaklar."

Toplantıya, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy, Gaziantep İl Müdürü Yasin Tepe ile okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı.
Anadolu Ajansı
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