Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Demokrasiyi zehirlemekle görevli biri yine diktatörlük iftirasında bulunmuş'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Demokrasiyi zehirlemekle görevli biri yine Cumhur İttifakı'na saldırarak diktatörlük iftirasında bulunmuş. Açık söylüyorum, bize söyledikleriniz bizde yok, aynaya bakıp gördüğünüz şeyleri dile getiriyorsunuz." ifadesini kullandı.
 19 Mart 2021 12:19
+Aa- Yazdır
'Demokrasiyi zehirlemekle görevli biri yine diktatörlük iftirasında bulunmuş'

Çelik, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Demokrasiyi zehirlemekle görevli biri yine Cumhur İttifakı'na saldırarak diktatörlük iftirasında bulunmuş. Açık söylüyorum, bize söyledikleriniz bizde yok, aynaya bakıp gördüğünüz şeyleri dile getiriyorsunuz." değerlendirmesinde bulunan Çelik, şunları kaydetti:

"Rahmetli Menderes'ten bugüne kadar siz hep aynı şeyi yaptınız. Demokrasiye diktatörce saldırdınız. Bununla da övündünüz. Demokrasimize yapılan her suikastın siyasi aygıtı oldunuz. Seçim sonuçlarını beğenmeyince darbelere ve vesayete destek veren siyasi siciliniz diktatörlüktür. Hala bu sicille aranıza mesafe koymamanız diktatörlük hevesinizin devam ettiğini gösteriyor. Türkiye'deki seçim sonuçlarından memnun olmayan yabancı şebekelerin dolaşıma soktuğu ve vesayet hevesiniz yüzünden iç siyasete birebir taşıdığınız 'diktatör' ifadesi, o şebekelerle aynı mantığın ve hezeyanın ürünüdür. Kara propaganda merkezlerine ait metinleri kes/kopyala/yapıştır yöntemiyle siyasi hayatımıza taşıyanların suçüstü yakalanınca saldırganlaşması ve hadsiz dile sığınması sadece suçluluklarını bastırmak içindir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
MSB '3 yerleşim yerinin Suriyeli vatandaşların dönüşüne kapatıldığı' iddiasını yalanladı
19 Mart 2021 12:46		 Soylu, annesi için taziye ziyaretinde bulunan ve acısını paylaşanlara teşekkür etti
19 Mart 2021 12:42
15 Temmuz programlarının bu yıl ki teması belli oldu
19 Mart 2021 11:44		 Ekrem İmamoğlu, ikinci defa protesto edildi
19 Mart 2021 11:32
22 senedir sesi çıkmayanlar 'Kavakcı'ya yapılan, Gergerlioğlu'na da yapılıyor' diyor
19 Mart 2021 11:19		 Bakan Selçuk: Yangından etkilenen vatandaşlara 1,5 milyon lira kaynak aktarıldı
19 Mart 2021 11:11
Yeni Şafak: Bu operasyonu kim adına çektiniz?
19 Mart 2021 10:19		 AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nin sloganı belirlendi
19 Mart 2021 09:45
Perinçek: Bana dönek diyenlerin hepsi dönek oğlu dönek
19 Mart 2021 09:22		 Twitter da temsilci atıyor
19 Mart 2021 09:02
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:46 - MSB '3 yerleşim yerinin Suriyeli vatandaşların dönüşüne kapatıldığı' iddiasını yalanladı12:42 - Soylu, annesi için taziye ziyaretinde bulunan ve acısını paylaşanlara teşekkür etti12:38 - Çeyrek altın ne kadar?12:36 - İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda çete lideri yakalandı12:34 - Gürcistan'da AstraZeneca aşısı uygulanan hemşire yaşamını yitirdi12:33 - Bakan açıkladı, Çukurova Havalimanı 2022'de hizmete açılacak
12:32 - Bakan Pekcan duyurdu: Esnafa yeni destek12:31 - Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 14 kişi yakalandı12:31 - Bilsem, öğretmen seçme ve atama kılavuzu güncellendi12:26 - YÖK salgın döneminde uygulanan yatay geçiş işlemlerindeki suistimalleri tespit etti12:20 - Faiz kararı sonrası doların düşüşü devam ediyor12:19 - 'Demokrasiyi zehirlemekle görevli biri yine diktatörlük iftirasında bulunmuş'
11:59 - GÜBRETAŞ'ın toplu iş sözleşmesi tam uzlaşıyla sonuçlandı11:54 - AYM, yargılama giderinin ödenmemesi üzerine davanın reddini hak ihlali saydı11:47 - İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 3 sığınmacı öldü11:44 - 15 Temmuz programlarının bu yıl ki teması belli oldu11:43 - Adıyaman'da 53 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
11:35 - Yılbaşından 16 Mart'a kadar 444 bin 167 gayrimenkul satış işlemi gerçekleşti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
HDP hakkındaki kapatma davası hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yatırımcılara çağrı: Parayı bankaya koy, yan gel yat!
Yeni Şafak: Bu operasyonu kim adına çektiniz?
Aleyna Tilki'ye soruşturma açıldı
İntihar etti denilen Uzman Çavuş'u silah arkadaşı öldürmüş
Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko çifti dünya evine girdi!
Kripto para kumardan farksız
Vakaların gizlendiği mahallede 150 kişinin yarısı korona çıktı
İstanbul'daki vakaların sayısı arttı, seyahat yasağı masada
Tunceli Belediyesi'nde maaşlar 8 bin lira oldu
Öğretim elemanı atama izinlerinin geç dağıtımı planlamayı aksatıyor!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mirim 2
gerginlik 1
Anyon 1
naomi osaka 1
Truman Show 3
fikir laçkalığı 2
xiaomi 3
öğretmen 1
höykürmek 1
mührü süleyman 1
SON İLANLAR
Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sözleşmeli 20 hemşire alacak
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
OSTİM Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Adapazarı Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam