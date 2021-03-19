YÖK salgın döneminde uygulanan yatay geçiş işlemlerindeki suistimalleri tespit etti

YÖK'ün konuya ilişkin açıklaması:





Bilindiği üzere Yükseköğretim Kurulumuz tarafından, COVID-19 Küresel Salgını süresince öğrencilerimizin mağduriyetini önleyici çeşitli kararlar alınmıştır. Özellikle yurt dışında öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerimizin mağdur olmaması için yatay geçiş işlemlerinde bazı kolaylıklar sağlanmıştır. Bu kararlar dünyayı etkileyen küresel salgında yurda dönmek durumunda kalan öğrencilerimizin mağdur olmamaları, eğitim ve öğretimlerini mevcut mevzuatın öngördüğü çerçevede Türkiye'de sürdürüp tamamlayabilmeleri için alınmıştır.

Ancak son derece olumlu düşüncelerle, iyi niyetle alınan bu kararların bir takım kişi ve çevrelerce suistimal edildiği Kurulumuza yapılan şikayetler ve basına yansıyan haberlerde yer almıştır. Bu şikayetlerin akabinde Kurulumuzca inceleme başlatılmış ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu tarafından yapılan incelemeler neticesinde usulsüz yatay geçişlerin yapılmış olduğu ve bunların "özellikle Ukrayna'da bulunan bazı yükseköğretim kurumları üzerinden" yapıldığı tespit edilmiştir.

Kayıt ve yurt dışından yatay geçiş için Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) başarı sıralaması şartı aranan tıp, eczacılık, hukuk gibi programlara yurt dışından yatay geçiş yapacak kişilerde Dünya Üniversite Sıralamalarında ilk 1000 içinde yer alan yükseköğretim kurumlarında okuyanlar için bu başarı sırası aranmamaktadır. Söz konusu sıralamalarda ilk 1000'de yer alan Ukrayna'daki bazı yükseköğretim kurumlarının, "yatay geçişte başarı sıralaması şartından muaf olabilmek için tercih edildiği, bazı öğrencilerin bu yükseköğretim kurumlarına usulsüz kayıt yaptırmış olduğu, kimilerinin kayıt işlemleri sonrası ilgili ülkede bir gün bile bulunmaksızın yükseköğretim kurumlarımıza yatay geçiş yaptığı" anlaşılmıştır.

Ayrıca KKTC'de bulunan bazı üniversitelerde önce YKS'de başarı sıralaması kararı olanların dışındaki programlara kayıt yapılıp sonra başarı sıralaması olan Türkiye'deki ilgili programlara geçişin sağlandığı da Denetleme Raporlarına yansımıştır. Bir örnek verilmesi gerekirse; YKS başarı sırası 231.000 olan bir adayın önce Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi programına kayıt yaptırdığı, ardından KKTC'deki bir üniversitenin Hukuk programına yatay geçiş yaptığı, sonrasında da buradan İstanbul'daki bir vakıf üniversitesi Hukuk programına mevzuata aykırı biçimde geçiş yaptığı görülmüştür. Bu örnekleri çoğaltmak maalesef mümkündür.

Covid-19 Küresel Salgını dolayısıyla insani saiklerle sağlanmış olan yatay geçiş imkanının, fırsat eşitliğine aykırı bir kazanım elde etmek için YKS sınavını dolanmanın bir yolu haline getirilmiş olması kamu vicdanını zedelemektedir.

İncelemeler sırasında ayrıca eksik belgelerle yatay geçişleri yapılmış öğrenciler de tespit edilmiş ve tüm bu hususlarla ilgili olarak "öğrenci yatay geçişlerinde mevzuata uygun hareket edilmesi ve ivedilikle gerekli belgelerin tamamlatılması; belgeleri uygun olmaksızın veya eksik belgeleri tamamlatılmaksızın usulsüz yatay geçiş yapmış veya yurt dışından öğrenci kabul kontenjanı çerçevesinde usulsüz alınmış öğrenciler ile ilgili olarak mevzuat hükümleri gereğince kayıt işlemlerinin iptal edilmesi'' üniversitelere bildirilmiştir.

Yurt içinde YKS sınavına yıllarca hazırlanan yüzbinlerce gencimize ve onların emeklerine haksızlık ederek özellikle YKS başarı sıralaması şartı bulunan tıp, hukuk, eczacılık gibi programlara fırsat eşitliğine aykırı ve usulsüz bir şekilde kayıt hakkı kazanmaya yönelik olan; küresel salgın döneminde yurtdışındaki öğrencilerimizin mağdur olmaması için alınmış, insani tarafı ağır basan kararlarımızın bir tür istismarı niteliğindeki bu girişimlerin asla kabul edilmeyeceği ve gereğinin yapılacağı bilinmelidir.

Bu bağlamda Kurulumuzca bazı üniversiteler hakkında işlem başlatılmış, bazı üniversitelerimizce de sorumlular hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulunulmuştur. Yükseköğretim Kurulu olarak, bu gibi hakkaniyeti çiğneyen kişi ve kurumlara müsamaha gösterilmeyeceğini, akademiye ve hakkaniyetle üniversiteyi kazanan öğrencilerimize karşı işlenen bu suçun cezasız kalmaması için gereğinin yapılacağını ve konuyla ilgili denetim ve takiplere tavizsiz bir şekilde devam edileceğinin bilinmesini isteriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



