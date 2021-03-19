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Bilsem, öğretmen seçme ve atama kılavuzu güncellendi

Milli Eğitim Bakanlığı, BİLSEM öğretmen seçme ve atama kılavuzunu güncelledi
 19 Mart 2021 12:31
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Bilsem, öğretmen seçme ve atama kılavuzu güncellendi

Milli Eğitim Bakanlığı, BİLSEM öğretmen seçme ve atama kılavuzunu güncelledi.

2021 YILI BİLSEM ÖĞRETMEN SEÇME VE ATAMA KILAVUZU GÜNCELLENDİ

"2021 Yılı BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu" kapsamında gerçekleştirilen sözlü sınavlarda alınan sağlık tedbirleri nedeniyle söz konusu kılavuz güncellenmiştir.

Güncellenen "2021 BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu" ile resmi yazıya ulaşmak için tıklayınız

Memurlar.Net
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