Bakan açıkladı, Çukurova Havalimanı 2022'de hizmete açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çukurova Havalimanı altyapı inşaatının yüzde 92,3'ünün tamamlandığını, birinci etabın 2022'de hizmete açılacağını belirtti.

Karaismailoğlu, Tarsus ilçesinde yapımı devam eden Çukurova Havalimanındaki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 19 yıldır büyük bir ulaştırma ve haberleşme hamlesi gerçekleştirdiğini söyledi.

Türkiye'nin her noktasının kendi içinde ulaştırma projeleriyle bağlandığını vurgulayan Karaismailoğlu, bölge ve dünya ile de lojistik alanında iş birliğinin geliştirilmesi için öncü adımlar atıldığını ifade etti.

Karaismailoğlu, projelerin, önemli kazanımlar sağladığını anlatarak, "Geldiğimiz noktada Türkiye, tarihe, bölgesinde bir lojistik süper güç olarak adını yazdırmış, Avrupa'dan uzak Asya'ya kadar giden ticari koridorlar üzerinde hakimiyetini ilan etmiştir. Tüm bu kazanımlar, hava, kara, deniz ve demir yolları ile haberleşmede hayata geçirilen cesur projelerimizin sonucudur. Türkiye'nin her noktası bu adımlardan nasibini alırken, Mersin ve Çukurova bölgesinde de yöremizin çehresini değiştirecek, geleceğe hazırlayacak stratejik adımlarla ilerliyoruz." diye konuştu.

AK Parti hükümetleri döneminde, Mersin'e ulaşım ve iletişim yatırımları için 11 milyar 527 milyon liralık harcama yapıldığını bildiren Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Mersin'i bölgesinde ve Doğu Akdeniz çanağında ulusal ve uluslararası düzeyde ulaşım, deniz ticareti ve nükleer enerji merkezi haline getirmek yolunda şimdiden önemli aşamalar kaydettik. Birkaç gün önce Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 3. reaktörün temelini attı. Yanı sıra bugün Mersin Uluslararası Limanı'nın genişletilmesi amacıyla Doğu Akdeniz Terminali 2. Fazı'nın temelini atıyoruz. Şu anda içinde bulunduğumuz Çukurova Havalimanımızın alt ve üst yapı inşaat çalışmalarına hızla devam ediyoruz."

- "Havalimanının altyapı inşaatını yıl sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz"

Bakan Karaismailoğlu, havalimanın yapımının titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, şu bilgileri verdi:

"İnşaatımızı, pek çok benzer büyüklükte projede olduğu gibi altyapı ve üstyapı şeklinde iki farklı ihale kapsamında ele aldık. Havalimanının altyapı inşaatına 2017 yılının başında başladık. Bugüne kadar yüzde 92,3 oranında fiziki gerçekleşme kat ettiğimiz çalışmalarımızı inşallah yıl sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz. Projemiz kapsamında 3 bin 500 metre uzunluğunda pist ile aynı uzunlukta paralel taksi yolu yapıyoruz. Yine ayrıca, 30'ar metre uzunluklarında 4 adet yüksek sürat taksi yolu ile aynı uzunluk ve sayıda bağlantı taksi yolu öngörüyoruz. 1000 metreye 243 metre boyunda apron ile birlikte 464 çarpı 120 metre ölçülerinde de özel uçak apronu inşa edeceğiz. Havalimanımızın kargo terminal apronu 252 çarpı 243 metre ebatlarında olacak. İki adet yer hizmetleri araç parkı inşa edilirken projenin çevre tel örgüsüyle birlikte nöbetçi kulübeleri ve çevre güvenlik yolu da yapılacaktır."

Havalimanının, üstyapı inşaatlarının yap-işlet-devret yöntemiyle yapıldığını aktaran Karaismailoğlu, "Kamu-özel iş birliği projeleri ile genel bütçemizin yanında ilave finans kaynakları bularak yatırımlarımızı artırarak hızlandırıyoruz. Bu şekilde son 18 yılda bütçemizin yüzde 18'ini kamu özel iş birliği projeleriyle yaptık. Üstyapı ihalesini 20 Kasım 2020'de gerçekleştirdik. Bütün dünyanın Kovid-19 ile savaştığı, adete maske savaşlarının olduğu ortamda ihalemize gösterilen olağan üstü ilgi ülkemize olan güvenin bir eseridir." dedi.

- "Havalimanımızın birinci etabını 2022'de hizmete açacağız"

Karaismailoğlu, projede 8 Ocak 2021'de yer teslimi yapılarak çalışmalara başlandığının bilgisini vererek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birinci etap inşaatları için 60 bin metrekarelik iç ve dış hatlar terminal binası, 30 bin metrekarelik kapalı otopark ve viyadük, 6 adet sabit ve hareketli yolcu köprüsü, DHMİ hizmet binası, teknik blok ve kontrol kulesi, kaza ve yangın istasyonu, güç merkezi, akaryakıt istasyonu, atık su arıtma tesisi, ısı merkezi ve depolar, uçak yakıt hidrant tesisi ile peyzaj alanları yer alacak. Birinci etabı inşallah 2022'de tamamlayarak, havalimanımızı hizmete açacağız. İnşallah 2022'de buraya uçakla ineceğiz. Yap-işlet-devret ihale usulü ile yapılacak üstyapı-terminal ve mütemmim yapılar- için görevli şirket toplamda 155 milyon avro yatırım yapacaktır. Bütün kamu özel iş birliği projelerinde olduğu gibi yapım için kamu bütçesinden hiç bir ödeme yapılmayacaktır. Ayrıca, ihaleyi kazanan firma havalimanı inşaatını bitirip hizmete aldıktan sonra işletme süresi boyunca toplam 297 milyon 100 bin avro kira bedelini devletimize ödeyecektir. İşletme süresinin ilk 12 yılıyla sınırlı kalmak kaydıyla 2 milyon 700 bin yolcu garantisi verilmiştir. Bu da mevcut yolcunun yarısı kadardır."

Çalışmalarla ilgili eleştiriler olduğuna değinen Karaismailoğlu, "Hayatlarında, vatanı ve milletinin hayrına hiçbir iş yapmamış olanların konuşmaktan ve iftira atmaktan başka hiçbir meziyeti olmayanların projelerimizi eleştirmelerini de son derece normal karşılıyoruz. Onlar konuşmaya ve kötü siyasetlerine devam etsinler. Biz, vatanımız ve milletimiz için yılmadan yorulmadan gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Bizim için asıl olan vatandaşlarımızın projelerimizi kullandığında duyacağı mutluluktur." ifadesini kullandı.

- "Yolcu sayısının 9 milyona ulaşması halinde, üçüncü etap yatırımlarına başlanacak"

Karaismailoğlu, havalimanının şehir merkezlerine bağlantısı için çalışmalar yapıldığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Çukurova Havalimanı projemizin birinci ve ikinci etap yatırımları kapsamında yolcu kapasitesini yıllık 8 milyon kişi olarak öngörüyoruz. Yolcu sayısının 9 milyona ulaşması halinde, üçüncü etap yatırımlarına başlanacaktır. Çukurova Havalimanına şehir merkezlerinden kara ve demir yoluyla ulaşımın sağlanması için Karayolları ve Demiryolları Genel Müdürlüklerimizle birlikte Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüklerimiz koordineli olarak yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Çukurova Havalimanımızın demir yolu bağlantısına da önümüzdeki günlerde başlayacağız. Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren hattımızdan yapılacak bağlantı ile raylı sistemle olan bağlantı da çözülmüş olacak. Yani dört başı mamur Çukurova'ya yakışan uluslararası bir havalimanımız olacak. Mersin ve Adana bölgesinin ticaretine, turizmine ve iş yaşamına canlılık ve hareketlilik getirecek Çukurova Havalimanımızın şimdiden ülkemize ve bölgemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Konuşmasının ardından plaket takdim edilen Karaismailoğlu'na incelemeleri sırasında Vali Ali İhsan Su ve diğer ilgililer de eşlik etti.