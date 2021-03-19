İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda çete lideri yakalandı
|19 Mart 2021 12:36
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İstanbul'da organize suç çetesine yönelik operasyonda, aralarında şebeke liderinin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güngören, Zeytinburnu ve Eyüpsultan'da faaliyet yürüten ve çok sayıda "silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "araç kundaklama", "kasten yaralama", "yağma" ile "tehdit" suçlarını işledikleri tespit edilen bir şebekeye yönelik çalışma başlattı.
Söz konusu soruşturma kapsamında 3 ilçede eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, haklarında gözaltı kararı buluna 14 şüpheliden, "Fino Gürkan" lakaplı şebeke lideri Gürkan G'nin de aralarında bulunduğu 12'sini yakaladı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 3 tabanca ve 1 tapu ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
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