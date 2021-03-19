Çeyrek altın ne kadar?
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 407,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.706,00 lira oldu.
|19 Mart 2021 12:38
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İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|407,80
|408,00
|407,50
|407,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.688,00
|2.709,00
|2.685,00
|2.706,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|372,00
|376,00
|372,00
|376,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.626,00
|2.646,00
|2.624,00
|2.644,00
|Yarım Ziynet
|1.313,00
|1.323,00
|1.312,00
|1.322,00
|Çeyrek Ziynet
|657,00
|662,00
|656,00
|661,00
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