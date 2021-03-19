Soylu, annesi için taziye ziyaretinde bulunan ve acısını paylaşanlara teşekkür etti
|19 Mart 2021 12:42
|+Aa- Yazdır
Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakara Suresi'nin "Doğrusu biz Allah'a aidiz ve kuşkusuz O'na döneceğiz." ayetine yer vererek, şunları kaydetti:
"13 Mart 2021 Cumartesi günü emanetini Hakk'a teslim eden annemiz Servet Soylu'nun cenaze merasimine iştirak eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve saygıdeğer eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'ye, Sayın devlet büyüklerimize, siyasi parti genel başkan ve temsilcilerine, bakanlarımıza, milletvekillerimize, tüm kamu görevlilerimize, yerel yöneticilerimize ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerine; yurt dışından arayan ve taziye gönderen devlet adamlarına; taziye ziyaretinde bulunan, telefonla arayarak, mesaj göndererek acımızı paylaşan; gerek taziye evinde gerekse kendi hanelerinde Kur'an-ı Kerim tilavetlerine dahil olan; bizzat ulaşamasa dahi halisane duygularla acımızı yüreğinde hisseden; çeşitli vesilelerle merhumeye rahmet, ailemize sabırlar dileyen tüm vatandaşlarımıza; ayrıca 100 gün boyunca annemize yoğun bakım servisinde hizmet eden hastane yöneticilerimize, doktorlarımıza, hemşirelerimize, hasta bakıcılarımıza ve tüm hastane personeline, ailemiz adına şükranlarımızı arz ediyor, ahirete irtihal etmiş tüm annelere ve geçmişlerimize rahmet diliyorum. Cenabıallah, aziz milletimizden razı olsun, duaları üzerimizden eksik olmasın."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İmamoğlu Pervin Buldan'ı arayarak Nevruz Bayramı'nı kutladı
19 Mart 2021 12:56
|MSB '3 yerleşim yerinin Suriyeli vatandaşların dönüşüne kapatıldığı' iddiasını yalanladı
19 Mart 2021 12:46
|'Demokrasiyi zehirlemekle görevli biri yine diktatörlük iftirasında bulunmuş'
19 Mart 2021 12:19
|15 Temmuz programlarının bu yıl ki teması belli oldu
19 Mart 2021 11:44
|Ekrem İmamoğlu, ikinci defa protesto edildi
19 Mart 2021 11:32
|22 senedir sesi çıkmayanlar 'Kavakcı'ya yapılan, Gergerlioğlu'na da yapılıyor' diyor
19 Mart 2021 11:19
|Bakan Selçuk: Yangından etkilenen vatandaşlara 1,5 milyon lira kaynak aktarıldı
19 Mart 2021 11:11
|Yeni Şafak: Bu operasyonu kim adına çektiniz?
19 Mart 2021 10:19
|AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nin sloganı belirlendi
19 Mart 2021 09:45
|Perinçek: Bana dönek diyenlerin hepsi dönek oğlu dönek
19 Mart 2021 09:22