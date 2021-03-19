Kastamonu'da Kovid-19 nedeniyle bir okulda eğitime ara verildi
Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bir okulda eğitime ara verildiği bildirildi
|19 Mart 2021 12:59
|+Aa- Yazdır
Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bir okulda eğitime ara verildiği bildirildi.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun, Kaymakam Tahir Yılmaz başkanlığında yaptığı toplantıda, Doğanyurt Yatılı Bölge Ortaokulu'nda, eğitime 19-26 Mart tarihlerinde ara verilmesi kararlaştırıldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, okulun pansiyonunun da kapatılarak, uzaktan eğitime devam edileceği kaydedildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Emniyet'ten Sar9 marka silah için yeni yazı
19 Mart 2021 14:11
|'Çok yüksek riskli' Samsun'da Kovid-19'un en çok görüldüğü ilçeler açıklandı
19 Mart 2021 12:55
|Bakan açıkladı, Çukurova Havalimanı 2022'de hizmete açılacak
19 Mart 2021 12:33
|Adıyaman'da 53 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
19 Mart 2021 11:43
|Türkiye'nin 'en büyük' canlı hayvan pazarı geçici kapatıldı
19 Mart 2021 10:40
|Nüfus idaresinden vefa örneği: Sağlıkçıların kimlikleri hastanede değiştirildi
19 Mart 2021 10:16
|Salda Gölü'ne girişte sınırlama geldi
19 Mart 2021 07:52
|Başkent meydanlarında ücretsiz internet
18 Mart 2021 19:16
|Bursa'da virüsle mücadelede yeni kararlar
18 Mart 2021 18:42
|2 İdlib şehidinin yakınlarına devlet övünç madalyası ve beratı verildi
18 Mart 2021 15:25