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Kastamonu'da Kovid-19 nedeniyle bir okulda eğitime ara verildi

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bir okulda eğitime ara verildiği bildirildi
 19 Mart 2021 12:59
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Kastamonu'da Kovid-19 nedeniyle bir okulda eğitime ara verildi

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bir okulda eğitime ara verildiği bildirildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun, Kaymakam Tahir Yılmaz başkanlığında yaptığı toplantıda, Doğanyurt Yatılı Bölge Ortaokulu'nda, eğitime 19-26 Mart tarihlerinde ara verilmesi kararlaştırıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, okulun pansiyonunun da kapatılarak, uzaktan eğitime devam edileceği kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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