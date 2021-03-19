'Çok yüksek riskli' Samsun'da Kovid-19'un en çok görüldüğü ilçeler açıklandı
|19 Mart 2021 12:55
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Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, kente ait Kovid-19 verilerinin halkın bilgilendirilmesi adına paylaşılması uygulamasına bu hafta itibarıyla başlandığı belirtildi.
Sağlık Bakanlığı veri setleri ve tarih aralıklarına göre bu hafta itibarıyla "100 binde vaka sayısına göre en çok vaka görülen 5 ilçemiz" ve "Toplam vaka dağılımına göre en çok vaka görülen 5 ilçemiz" tabloları hazırlandığı aktarılan açıklamada, her hafta cuma günü sosyal medya adreslerinden yayınlanması planlanan tabloların sayısı ve içeriğinin Bakanlık veri setlerine göre güncelleneceği kaydedildi.
Açıklanan tabloda, Samsun'da toplam vaka dağılımında ilk 5 ilçe sırasıyla İlkadım, Atakum, Bafra, Çarşamba ve Canik olarak görülüyor.
100 binde en çok vaka ise Bafra, 19 Mayıs, Terme, Salıpazarı ve Asarcık ilçelerinde yer alıyor.
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