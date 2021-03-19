Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İmamoğlu, Pervin Buldan'ı arayarak Nevruz Bayramı'nı kutladı

HDP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun Pervin Buldan'ı arayarak Nevruz Bayramı'nı kutladığını bildirdi
 19 Mart 2021 13:15
+Aa- Yazdır
İmamoğlu, Pervin Buldan'ı arayarak Nevruz Bayramı'nı kutladı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı arayarak, Nevruz Bayramı'nı kutladığını belirtti.

HDP'den yapılan açıklamada, görüşmede, İmamoğlu'nun, HDP'ye açılan kapatma davası ve Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesini demokrasiye aykırı bir tutum olarak değerlendirdiği aktarılarak, "demokrasinin mihenk taşlarını birlikte örmeye devam edeceklerini" ifade ettiği kaydedildi.

Buldan'ın da İmamoğlu'nun Nevruz Bayramı'nı kutladığı bildirildi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
33 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan: Bir devlet başkanına yakışmayan ifade
19 Mart 2021 14:05		 'BenibulEkrem' etiketi sosyal medyada hala en üst sırada
19 Mart 2021 13:45
'HDP'nin kapatılıp kapatılmayacağının cevabını siyaset değil, yargı verecek'
19 Mart 2021 13:36		 Saadet'ten HDP yorumu: Terör gibi iddialar varsa gereken yapılmalı
19 Mart 2021 13:23
MSB '3 yerleşim yerinin Suriyeli vatandaşların dönüşüne kapatıldığı' iddiasını yalanladı
19 Mart 2021 12:46		 Soylu, annesi için taziye ziyaretinde bulunan ve acısını paylaşanlara teşekkür etti
19 Mart 2021 12:42
'Demokrasiyi zehirlemekle görevli biri yine diktatörlük iftirasında bulunmuş'
19 Mart 2021 12:19		 15 Temmuz programlarının bu yıl ki teması belli oldu
19 Mart 2021 11:44
Ekrem İmamoğlu, ikinci defa protesto edildi
19 Mart 2021 11:32		 22 senedir sesi çıkmayanlar 'Kavakcı'ya yapılan, Gergerlioğlu'na da yapılıyor' diyor
19 Mart 2021 11:19
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:30 - Kocaeli'de FETÖ'den gözaltına alınan 9 zanlı hakkında adli kontrol14:20 - Kütahya'da binanın çatı katında yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı14:18 - Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 158 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü14:15 - Balıkesir'de PKK'ya finansal destek sağladıkları gerekçesiyle 14 zanlı yakalandı14:11 - Emniyet'ten Sar9 marka silah için yeni yazı14:09 - Kastamonu'da karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü, eşi hastaneye kaldırıldı
14:08 - Bakan Dönmez'den Adana'nın 6 ilçesine doğal gaz müjdesi14:05 - Erdoğan: Bir devlet başkanına yakışmayan ifade14:03 - Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e devlet nişanı13:59 - '19 yılda ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 1 trilyon lira yatırım yaptık'13:57 - Muhammed Ali es-Sabuni Yalova'daki evinde vefat etti13:54 - YÖK'ten yatay geçiş usülsüzlüğü ile ilgili suç duyurusu
13:45 - 'BenibulEkrem' etiketi sosyal medyada hala en üst sırada13:40 - Adana'da terör örgütü PKK operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı13:40 - EBS: LGS'nin içeriğine ilişkin belirsizlik giderilmeli13:36 - Meteoroloji duyurdu: Kar geri dönüyor13:36 - 'HDP'nin kapatılıp kapatılmayacağının cevabını siyaset değil, yargı verecek'
13:35 - PKK operasyonunda İHD Genel Başkanı da gözaltına alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
HDP hakkındaki kapatma davası hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yatırımcılara çağrı: Parayı bankaya koy, yan gel yat!
Yeni Şafak: Bu operasyonu kim adına çektiniz?
Aleyna Tilki'ye soruşturma açıldı
Meteoroloji duyurdu: Kar geri dönüyor
İntihar etti denilen Uzman Çavuş'u silah arkadaşı öldürmüş
Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko çifti dünya evine girdi!
Kripto para kumardan farksız
Vakaların gizlendiği mahallede 150 kişinin yarısı korona çıktı
Tunceli Belediyesi'nde maaşlar 8 bin lira oldu
İstanbul'daki vakaların sayısı arttı, seyahat yasağı masada
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kumanlar 1
sabit fikirli 2
bize özgü ezber bilgiler 2
xiaomi 3
endüstri 4.0 1
Bilgi kirliliği 2
toga 1
katlamak 3
devlet bahçeli 3
erkekliğin kitabı 2
SON İLANLAR
Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sözleşmeli 20 hemşire alacak
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
OSTİM Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Adapazarı Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam