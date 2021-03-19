Saadet'ten HDP yorumu: Terör gibi iddialar varsa gereken yapılmalı
|19 Mart 2021 13:23
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Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, partilerin devamlılığına seçmenin karar vermesinden yana olduğunu ancak terör iddiaları varsa gereğinin yapılması gerektiğini belirtti.
İriş, partisinin il başkanlığında gazetecilere yaptığı açıklamada, hukuk devletlerinde hukukun üstünlüğü ilkesi işlediği sürece herkesin mutlu olacağını söyledi.
"Partilerin mahkeme kararıyla değil de insanların rey vermeyerek kapatılması kanaatindeyim" diyen İriş, "Benim bulunduğum taraf burası. Ama işin içerisinde terör, baskı ve bir takım hukuka mugayir, milli menfaatlere mugayir işler varsa o bizim dışımızda olan bir şey." ifadelerini kullandı.
İriş, parti kapatma davalarından en çok "Milli Görüş" geleneğinin temsilcilerinin mağdur olduğunu dile getirerek, Refah Partisinin iktidardayken kapatma davasıyla karşılaştığını anımsattı. İriş, şöyle konuştu:
"Bir partinin kapatılması aslında o partinin taraftar bulamaması yani destek bulmayınca ne yapacaktır, kapanacaktır. Bir de biz parti kapatılmasından en büyük zararı, en büyük mağduriyetleri görmüş partiyiz. Var mı 4 defa üst üste aynı partinin kapatıldığı parti. Hem de iktidar partisi olarak, Refah Partisinin düşünün o zaman birinci partiydi. Fazilet'in zaten nasıl kapatıldığı da belli değil, hala gerekçeli kararı açıklanmadı bilmiyorum yani. Ben genel olarak partilerin mahkeme kararıyla değil de kendi seçmenleri tarafından oy verilmeyerek kapanması tarafındayım, ancak kanunlara göre terör gibi iddialar varsa ve gerçekse o konu bizim dışımızda, tabii ki gerekenin yapılması lazım."
Ziyaretinde, Saadet Partisi Edirne İl Başkanlığına atanan Sinan Tekin'e başarılar dileyen İriş, görevi Tekin'e devreden Ali Demirkıran'a da teşekkür plaketi verdi.
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