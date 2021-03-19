Adana'da terör örgütü PKK operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
Adana'da jandarma ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 4 zanlı yakalandı.
|19 Mart 2021 13:40
|+Aa- Yazdır
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG'ye üye olmaktan haklarında soruşturma yürütülen 2 kişi ile sosyal medya hesaplarından örgüt propagandası yaptığı belirlenen 2 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, kentte yaşayan 2'si yabancı uyruklu 4 şüpheliyi operasyonla yakaladı.
Zanlıların adreslerindeki aramalarda, 3 cep telefonu, 3 SIM kart ve örgütü simgeleyen bez parçası ele geçirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kocaeli'de FETÖ'den gözaltına alınan 9 zanlı hakkında adli kontrol
19 Mart 2021 14:30
|Balıkesir'de PKK'ya finansal destek sağladıkları gerekçesiyle 14 zanlı yakalandı
19 Mart 2021 14:15
|PKK operasyonunda İHD Genel Başkanı da gözaltına alındı
19 Mart 2021 13:35
|Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 14 kişi yakalandı
19 Mart 2021 12:31
|Kocaeli'de, PKK operasyonu, HDP ilçe yönetimi dahil 10 zanlı yakalandı
19 Mart 2021 11:10
|Adana'da yakalanan firari FETÖ zanlısı tutuklandı
19 Mart 2021 10:18
|İstanbul FETÖ'nün avukat yapılanması operasyonu: 10 gözaltı kararı
19 Mart 2021 09:14
|Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 3'ü muvazzaf asker toplam 11 gözaltı kararı
19 Mart 2021 09:11
|Balıkesir'de sosyal medyadan PKK propagandası: 7 gözaltı
19 Mart 2021 09:11
|Başkent'te PKK operasyonu: 12 kişi hakkında gözaltı kararı
19 Mart 2021 09:06