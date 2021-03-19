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EBS: LGS'nin içeriğine ilişkin belirsizlik giderilmeli

Eğitim Bir Sen, Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurarak, sınav takvimi gözetilerek Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav (LGS) konu içeriklerinin somut ve net bir şekilde açıklanmasını talep etti.
 19 Mart 2021 13:40
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EBS: LGS'nin içeriğine ilişkin belirsizlik giderilmeli

Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav, 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu henüz yayımlanmamışken, Milli Eğitim Bakanı, katıldığı bir televizyon programında sınavda Türkçe dersinde dil bilgisi konularından soru sorulmayacağını ifade etmiştir.

Eğitim Bir Sen bu açıklamaya tepki gösterdi. Sendikadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığın, eğitim-öğretim yılının başında, öğrencilerin merkezi sınavlarda müfredatın tümünden sorumlu oldukları yönünde kararı bulunmasına rağmen, Sayın Bakanın beyanatı doğrultusunda Bakanlık tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmamış olması, öğrenci, öğretmen ve ebeveynler nezdinde belirsizliğe ve kaygıya neden olmuştur.

2020 yılı YKS sınavında sınav takvimi ve öğrencilerin sorumlu oldukları konularla ilgili değişikliklerin, öğrencilerde meydana getirdiği motivasyon kaybı başta olmak üzere, oluşturduğu olumsuz durum ve kamuoyu tepkisi dikkate alındığında belirsizliğin giderilmemesinin, aynı olumsuz sonuçların 2021 yılında LGS sınavına girecek öğrencilerde de meydana gelmesi ihtimalini artırmaktadır.

Bakanlık, LGS konu içeriklerini somut ve net bir şekilde resmi olarak açıklamalıdır."
Memurlar.Net
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