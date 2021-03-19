'BenibulEkrem' etiketi sosyal medyada hala en üst sırada

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü için Edirnekapı Şehitliği'nde anma yapılmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da şehitliğe ziyarete gelenler arasında yerini almıştı.

Gazi yakını olduğunu söyleyen bir kişi İmamoğlu'na tepki göstererek, "Gara şehitlerinin kırkı daha çıkmadı, burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil" ifadelerini kullanmıştı.

İBB Başkanı İmamoğlu ise gazi yakınına "Sonra konuşuruz, hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun, seni bulurum ben, merak etme!" diye cevap vermişti.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI, "BENİ BUL" ETİKETİ AÇILDI

İmamoğlu'nun gazi yakını olduğunu söyleyen kişiye "Seni bulurum ben merak etme!" sözlerine sosyal medyadan tepki gösterildi. Birçok vatandaş "benibul" etiketi (hashtag) altında İmamoğlu'na tepkilerini dile getirdi.

"Beni bul!" etiketi dünden bu yana trend topic'te...