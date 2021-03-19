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Muhammed Ali es-Sabuni Yalova'daki evinde vefat etti

Arap dünyasının önde gelen alimlerinden Muhammed Ali es-Sabuni, Yalova'daki evinde 91 yaşında hayatını kaybetti.
 19 Mart 2021 13:57
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Muhammed Ali es-Sabuni Yalova'daki evinde vefat etti

İslam dünyasında yazdığı eserlerle önemli bir yere sahip olan Suriyeli Sabuni'nin yakınlarının haber vermesi üzerine kent merkezindeki evine giden sağlık ekipleri, ünlü aliminin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ailesi, cenaze törenin yarın öğle namazını müteakip İstanbul'da Merkezefendi Camisi'nde cenaze namazının kılınacağını ve Merkezefendi Mezarlığı'nda toprağa verileceğini kaydetti.

- Özgeçmişi

1 Ocak 1930 yılında Suriye'nin Halep şehrinde dünyaya gelen Sabuni, 1952 yılında Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesini bitirdi. Daha sonra İslam Hukuku bölümündeki tahassüs eğitimini de tamamlayarak 1954 yılında aynı üniversiteden Şer'i Yargı bölümünde ihtisasını tamamladı.

Sabuni, ardından ülkesi Suriye'ye dönerek sekiz yıl sürecek tedris faaliyetlerinde bulundu. Suudi Arabistan'a göç ederek Mekke-i Mükerreme Üniversitesi Eğitim Fakültesinde ve Şeriat Fakültesinde dersler vermeye başladı. Buradaki tedris hizmeti 28 yıl devam eden Sabuni, üniversite hocaları yetiştirdi ve Ummu'l-Kura Üniversitesinde birçok klasik eserin tahkikini yaptı. Sabuni, uzun yıllar Suriye Alimler Birliği başkanlığını yürüttü.

Gerek metodu gerekse içeriği açısından, eserleri çok beğenilen ve dünyanın birçok yerinde ders kitabı olarak okutulan ünlü alim, Türklere ve Türkiye'ye duyduğu ayrı sevgiyle de tanındı, en küçük kızını da bir Türk genciyle evlendirdi.

Ünlü aliminin öne çıkan bazı eserleri arasında, "Safvetü't-Tefasir, Ravaiu-l Beyan fi: Tefsir-i Ayati-l Ahkam min el-Kur'an, Kabesün Min Nüri'l Kur'an'ıl Kerim (8 cilt), Muhtasar-ı İbn-i Kesir, Tahkik-i Tenvirü'l Ezhan Min Tefsir-i Rühü'l Beyan, (4 Cilt), Muhtasar-ı Tefsir-i Taberi, Feth-ür-Rahman b.Keşfi ma Yeltebisu' Fil-Kur'an, El Muktataf min Üyuni-t-Tefsir, İcazü'l-Beyan fi Makasıd'ı Suveri-l Kur'an (1 cilt)" yer aldı.
Anadolu Ajansı
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