Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e devlet nişanı
Almanya, Covid-19 aşısını geliştiren Türk mucitler Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e devlet nişanı verdi.
|19 Mart 2021 14:03
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