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Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e devlet nişanı

Almanya, Covid-19 aşısını geliştiren Türk mucitler Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e devlet nişanı verdi.
 19 Mart 2021 14:03
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Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e devlet nişanı

Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e, Almanya'nın en üst düzey madalyası olan Devlet madalyası takdim edildi.
NTV
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