Emniyet'ten Sar9 marka silah için yeni yazı
Emniyet Genel Müdürlüğü yeni bir yazı yayımlayarak Sar9 marka silahın kullanılabileceğini belirtti.
|19 Mart 2021 14:11
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Memurlar.net'te dün yayımlanan bir haberde, yaşanan bir kaza nedeniyle Emniyet'in Sar9 silahının kullanımına sınırlama getirildiğine dikkat çekilmişti.
Emniyet, yeni bir yazı yayımlayarak, yaralanan personelin kendi silahından kaynaklanan bir durum olduğunu belirtip, "Personelimiz görevlerinde ve eğitim atışlarında mevcut silahlarını kullanmaya devam edeceklerdir" denildi.
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