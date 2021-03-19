Balıkesir'de PKK'ya finansal destek sağladıkları gerekçesiyle 14 zanlı yakalandı
Balıkesir merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'ya finansal destek sağladıkları iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı.&
|19 Mart 2021 14:15
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Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklu terör örgütü üyelerine finans sağladığı tespit edilen 14 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balıkesir, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Muğla ve Şırnak eş zamanlı operasyon başlattı.
Operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde, silah ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
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