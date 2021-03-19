Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 158 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 158, Kartalkaya'da 152, Uludağ'da 140, Palandöken'de 137, Erciyes'te 115, Sarıkamış'ta 105, Yedikuyular'da 93, Konaklı'da 92, Nemrut'ta 87, Ergan'da 74, Yıldız Dağı'nda 66, Ilgaz'da 64, Davraz'da 61, Kartepe'de 56, Haserek'te 55, Murat Dağı'nda 37, Ladik'te 36, Ovacık ve Hazarbaba'da 35, Denizli'de 33, Kop Dağı'nda 32, Çambaşı'nda 27, Yıldıztepe'de 17, Yalnızçam'da 12, Elmadağ'da 10 ve Zigana'da 9 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 20.03.2021 En düşük En yüksek Hakkari ÇB -7 1 Palandöken ÇB -9 -2 Sarıkamış KY -8 2 Nemrut ÇB -7 -1 Konaklı ÇB -8 -1 Davraz KKY -1 5 Ovacık Y 0 6 Ilgaz KY -2 3 Uludağ KY -3 0

(KY: Kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, ÇB: Çok bulutlu, Y: Yağmurlu)