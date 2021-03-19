Kocaeli'de FETÖ'den gözaltına alınan 9 zanlı hakkında adli kontrol
Kocaeli merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
|19 Mart 2021 14:30
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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 9 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlılardan 7'sinin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı öğrenildi.
Soruşturma kapsamında 16 Mart'ta 1'i görevde, 1'i emekli, 1'i ihraç 3 astsubay ile 6 eski askeri okul öğrencisi hakkında yakalama kararı verilmiş, polis ekiplerince Kocaeli, İstanbul, İzmir ve Giresun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler gözaltına alınmıştı.
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