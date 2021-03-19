Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kocaeli'de FETÖ'den gözaltına alınan 9 zanlı hakkında adli kontrol

Kocaeli merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 19 Mart 2021 14:30
+Aa- Yazdır
Kocaeli'de FETÖ'den gözaltına alınan 9 zanlı hakkında adli kontrol

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 9 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlılardan 7'sinin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında 16 Mart'ta 1'i görevde, 1'i emekli, 1'i ihraç 3 astsubay ile 6 eski askeri okul öğrencisi hakkında yakalama kararı verilmiş, polis ekiplerince Kocaeli, İstanbul, İzmir ve Giresun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Balıkesir'de PKK'ya finansal destek sağladıkları gerekçesiyle 14 zanlı yakalandı
19 Mart 2021 14:15		 Adana'da terör örgütü PKK operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
19 Mart 2021 13:40
PKK operasyonunda İHD Genel Başkanı da gözaltına alındı
19 Mart 2021 13:35		 Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 14 kişi yakalandı
19 Mart 2021 12:31
Kocaeli'de, PKK operasyonu, HDP ilçe yönetimi dahil 10 zanlı yakalandı
19 Mart 2021 11:10		 Adana'da yakalanan firari FETÖ zanlısı tutuklandı
19 Mart 2021 10:18
İstanbul FETÖ'nün avukat yapılanması operasyonu: 10 gözaltı kararı
19 Mart 2021 09:14		 Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 3'ü muvazzaf asker toplam 11 gözaltı kararı
19 Mart 2021 09:11
Balıkesir'de sosyal medyadan PKK propagandası: 7 gözaltı
19 Mart 2021 09:11		 Başkent'te PKK operasyonu: 12 kişi hakkında gözaltı kararı
19 Mart 2021 09:06
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:10 - Cenazede ilginç anlar: Borcunu alamadı hakkını helal etmedi16:03 - Leylekli okulun ilk misafiri geldi15:58 - Bebek yolcu kalp krizi geçirince THY uçağı Ankara'ya indi15:55 - Erdoğan, AB Komisyon Başkanı ile görüşüyor15:46 - Özlem Zengin'e hakaret eden avukata tahliye15:42 - Rekabet Kurulu, Singer ve Arnica firmalarına soruşturma
15:38 - Cuma namazını kılmak için gittiği caminin bahçesinde öldü15:30 - Norveç'te korona kısıtlamalarını ihlal eden Başbakana soruşturma15:26 - Öğretmenlerin zorlu okul yolculuğu: Tipide mahsur kaldılar, köylüler kurtardı15:21 - 48 TL'lik faturası 4 bin 485 TL gelince neye uğradığını şaşırdı15:14 - Boğaziçi eylemlerine katılanlara 11 yıla kadar hapis istendi15:11 - Van'da öğretmenlerin okulda bir arada yemek yemeleri yasaklandı
15:10 - Okul müdür yardımcılarına muhakkiklik görevi verilebilir mi?15:05 - Evlat nöbetindeki ailelerden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına teşekkür15:03 - Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e devlet nişanı15:01 - İstanbul Havalimanı, Kovid-19 sürecinin en yoğun gününü yaşıyor14:55 - Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
14:53 - İBB'de toplu iş sözleşmesi imzalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
HDP hakkındaki kapatma davası hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yatırımcılara çağrı: Parayı bankaya koy, yan gel yat!
Yeni Şafak: Bu operasyonu kim adına çektiniz?
Aleyna Tilki'ye soruşturma açıldı
Meteoroloji duyurdu: Kar geri dönüyor
İntihar etti denilen Uzman Çavuş'u silah arkadaşı öldürmüş
Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko çifti dünya evine girdi!
Tunceli Belediyesi'nde maaşlar 8 bin lira oldu
Vakaların gizlendiği mahallede 150 kişinin yarısı korona çıktı
Kripto para kumardan farksız
Erdoğan: Bir devlet başkanına yakışmayan ifade
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Donnie darko 1
Siz yokken biz vardık 6
ünlülerin gerçek isimleri 2
punganur 1
soğdca 1
corona dönemi 2
kıçı açıkta kalmak 2
sayman 1
çanakkale geçilmez 5
çanakkale zaferinin simge isimleri 2
SON İLANLAR
Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sözleşmeli 20 hemşire alacak
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
OSTİM Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Adapazarı Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam