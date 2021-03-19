Türk ve yabancı anaokulu öğrencileri origami sanatı ile matematiği öğrendi

Uluslararası alanda okulların projelerini paylaştığı ve yardımlaştığı "eTwinning" platformunda paylaşılan "Origamic Math Projesi"ne Türkiye'den 10, Polonya'dan 2 ve İtalya'dan bir okulun öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Bir kısmı çevrimiçi bağlantılarla bir kısmı da okullarda öğretmenleri vasıtasıyla verilen eğitimde öğrenciler 6 ay boyunca origami ile matematiği birleştirerek etkinlikler yaptı.

Örüntü, 4 işlem, şekiller, rakamlar gibi matematik etkinliklerin kağıt katlama ile öğretilmesini amaçlayan proje bu ay sonunda tamamlanacak.

Proje kapsamında origami sanatçısı Sema Yaylı, çevrimiçi bağlantıda hem öğrencilere hem de yetişkinlere origami ile masal anlattı.

Projeye Kırşehir'den katılan Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu öğretmeni Merve Çetinkaya, AA muhabirine, çocukların bu etkinliklerle hem eğlenceli vakit geçirdiğini hem de matematiği somut şekilde öğrendiğini ifade etti.

Velilerin de etkinliklerde katkı sağladığını belirten Çetinkaya, "Önce biz öğretmenler Japon kağıt katlama sanatı origamiyi öğrendik. Sonra çevrimiçi bağlantılarla bilgi paylaşımı yaptık. Daha sonra da hem kendi okullarımızda hem de uzaktan bağlantılarla ortak eğitim gerçekleştirdik. Bizim için de bir deneyim oldu." dedi.