Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
A Milli Futbol Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde Hollanda, Norveç ve Letonya ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.
|19 Mart 2021 14:55
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A Milli Futbol Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde Hollanda, Norveç ve Letonya ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.
Kaynak: TRT Spor
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