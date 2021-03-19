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Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde Hollanda, Norveç ve Letonya ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.
 19 Mart 2021 14:55
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Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde Hollanda, Norveç ve Letonya ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Kaynak: TRT Spor
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