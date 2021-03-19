İstanbul Havalimanı, Kovid-19 sürecinin en yoğun gününü yaşıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ardından uçuşların kısa bir süre askıya alındığı, 1 Haziran 2020 itibariyle seferlerin yeniden başladığı İstanbul Havalimanı, bu süreçteki en yoğun gününü yaşıyor.

Pandemi döneminde Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) verilerine göre uçuş ve yolcu sayısı bakımından Avrupa'nın zirvesinde yer alan İstanbul Havalimanı, bugün yeni bir rekora imza attı.

Uçuşların yeniden başlamasıyla her geçen gün sefer ve yolcu sayısını artıran havalimanı, bu süreçteki en yoğun gününü bugün yaşadı. İstanbul Havalimanı'ndan bugün, iç ve dış hatlar olmak üzere toplam 646 sefer gerçekleştirilmesi planlanırken 81 bin yolcunun da havalimanını kullanması bekleniyor.

- Yoğunluğu azaltmak için önlemler artırıldı

Havalimanındaki yoğunluk dolayısıyla İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz ve İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA yetkilileri çeşitli önlemler aldı. Yoğunluğu azaltmak amacıyla açık olan havalimanı giriş kapılarının sayısı, güvenlik noktaları ve güvenlik görevlerinin sayısı artırıldı. Bilet işlemlerini tamamlayan yolcuların geçişleri için pasaport kontrol noktalarındaki görevli sayısı arttı.

Koronavirüs salgını nedeniyle termal kameradan geçen yolcular havalimanına girişte ve havalimanın içinde görevliler tarafından sosyal mesafe kuraları ve maskelerini takmaları konusunda sürekli uyarıldı.