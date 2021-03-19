Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Evlat nöbetindeki ailelerden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına teşekkür

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler, HDP'nin kapatılması adına hazırlanan iddianame için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına teşekkür etti. Evlat nöbetindeki baba Süleyman Aydın, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun, çünkü mağduriyetimizi biliyorlar" dedi.
 19 Mart 2021 15:05
+Aa- Yazdır
Evlat nöbetindeki ailelerden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına teşekkür

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan bu yana eylem yapan aileler, HDP'nin kapatılması adına hazırlanan iddianame için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına teşekkür etti. HDP il binası önünde eylem yapan aileler adına basın açıklamasını acılı baba Süleyman Aydın yaptı. Çocukların HDP'den içeri girdiğini, ardından bir daha çıkmadığını aktaran Aydın, "3 Eylül 2019'dan bu yana halkın çocuklarını çalan partinin önünde her gün eylem yapıyoruz. Bizim çocuklarımız bu HDP'den içeri girdi ve bir daha çıkmadı. HDP'nin 8, 9 yaşındaki çocukları kandırarak dağa gönderdiğini iddianamede gördünüz. HDP'nin kirli çamaşırlarını bir bir ortaya çıkaran Diyarbakır anneleridir. HDP'nin iç yüzünü artık bütün Türkiye görsün. Biz her türlü ifade vermeye hazırız. Bizim çocuklarımızı bu HDP PKK'ya teslim etti, para karşılığında sattılar" dedi.

"Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına çok çok teşekkür ediyoruz"

HDP'nin artık çocukları dağa gönderemediğini aktaran Aydın, "Biz burada evlat nöbeti tutan anne ve babalar olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun, çünkü mağduriyetimizi biliyorlar. Bunlar 14-15 yaşındaki çocuklarımızı kandırıp dağa gönderiyorlar. Peki HDP kapatılmasın da ne olsun? 9 yaşındaki çocukları para karşılığında satıyorlar, HDP'li milletvekilleri biraz ellerini vicdanlarına koysunlar. Bizler buradan tüm kamuoyuna sunuyoruz, HDP'nin iç yüzünü artık herkes görsün. 14-15 yaşındaki çocukları neden dağa gönderiyorlar? Yeri geldiğinde diyorlar ki 'Burası bir siyasi partidir.' İnanın ki burası bir siyasi parti değil. Gördüğünüz parti merkezi Kandil'in merkezidir. HDP olmasaydı bizim çocuklarımızı kimse dağa göndermezdi. Neden kendi çocuklarınızı dağa göndermiyorsunuz? Burada mağdur Kürt anne ve babaları görüyorsunuz, burada 565 gündür feryat ediyorlar. Neden bu anne ve babaları görmüyorsunuz" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Cenazede ilginç anlar: Borcunu alamadı hakkını helal etmedi
19 Mart 2021 16:10		 Bebek yolcu kalp krizi geçirince THY uçağı Ankara'ya indi
19 Mart 2021 15:58
İstanbul Havalimanı, Kovid-19 sürecinin en yoğun gününü yaşıyor
19 Mart 2021 15:01		 Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 158 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü
19 Mart 2021 14:18
'19 yılda ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 1 trilyon lira yatırım yaptık'
19 Mart 2021 13:59		 Muhammed Ali es-Sabuni Yalova'daki evinde vefat etti
19 Mart 2021 13:57
Meteoroloji duyurdu: Kar geri dönüyor
19 Mart 2021 13:36		 Geleneksel Türk okçuluğuna ilgi artıyor
19 Mart 2021 11:22
Van ve Bitlis'te 242 yerleşim biriminin yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle kapandı
19 Mart 2021 11:18		 Hakem heyetlerine yapılan 10 başvurudan 6'sı tüketici lehine sonuçlandı
19 Mart 2021 11:04
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:10 - Cenazede ilginç anlar: Borcunu alamadı hakkını helal etmedi16:03 - Leylekli okulun ilk misafiri geldi15:58 - Bebek yolcu kalp krizi geçirince THY uçağı Ankara'ya indi15:55 - Erdoğan, AB Komisyon Başkanı ile görüşüyor15:46 - Özlem Zengin'e hakaret eden avukata tahliye15:42 - Rekabet Kurulu, Singer ve Arnica firmalarına soruşturma
15:38 - Cuma namazını kılmak için gittiği caminin bahçesinde öldü15:30 - Norveç'te korona kısıtlamalarını ihlal eden Başbakana soruşturma15:26 - Öğretmenlerin zorlu okul yolculuğu: Tipide mahsur kaldılar, köylüler kurtardı15:21 - 48 TL'lik faturası 4 bin 485 TL gelince neye uğradığını şaşırdı15:14 - Boğaziçi eylemlerine katılanlara 11 yıla kadar hapis istendi15:11 - Van'da öğretmenlerin okulda bir arada yemek yemeleri yasaklandı
15:10 - Okul müdür yardımcılarına muhakkiklik görevi verilebilir mi?15:05 - Evlat nöbetindeki ailelerden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına teşekkür15:03 - Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e devlet nişanı15:01 - İstanbul Havalimanı, Kovid-19 sürecinin en yoğun gününü yaşıyor14:55 - Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
14:53 - İBB'de toplu iş sözleşmesi imzalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
HDP hakkındaki kapatma davası hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yatırımcılara çağrı: Parayı bankaya koy, yan gel yat!
Yeni Şafak: Bu operasyonu kim adına çektiniz?
Aleyna Tilki'ye soruşturma açıldı
Meteoroloji duyurdu: Kar geri dönüyor
İntihar etti denilen Uzman Çavuş'u silah arkadaşı öldürmüş
Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko çifti dünya evine girdi!
Tunceli Belediyesi'nde maaşlar 8 bin lira oldu
Vakaların gizlendiği mahallede 150 kişinin yarısı korona çıktı
Kripto para kumardan farksız
Erdoğan: Bir devlet başkanına yakışmayan ifade
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
seni sevmiyorum 1
sezar'ın hakkı Sezar'a 1
materyal 2
mecit 1
addetmek 1
Solyanka 2
bedava verseler almam 5
telefonu meşgule atmak 3
Truman Show 3
Müdara 1
SON İLANLAR
Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sözleşmeli 20 hemşire alacak
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
OSTİM Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Adapazarı Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam