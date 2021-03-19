Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Boğaziçi eylemlerine katılanlara 11 yıla kadar hapis istendi

İddianamede, 4'ü tutuklu 7 şüphelinin "polis araçlarına taş ve tekme atmak suretiyle zarar verdikleri", "görevi yaptırmamak için direndikleri" ve "ihtara rağmen dağılmadıkları" gerekçeleriyle 6 aydan 11 yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları istendi. Şüphelilerin eylemleri sırasında, 2 polis aracında 46 bin 185 bin liralık zarar meydana geldiği, 2 ayrı araçta ise çatlak, kırık ve ezilme şeklinde hasar oluştuğu belirtildi
 19 Mart 2021 15:14
+Aa- Yazdır
Boğaziçi eylemlerine katılanlara 11 yıla kadar hapis istendi

Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin Kadıköy'de düzenlenen yasa dışı gösterilere katılan 4'ü tutuklu 7 kişi hakkında, taş ve tekme atmak suretiyle polis araçlarına zarar verdikleri", "güvenlik güçlerine görevlerini yapmalarını engellemek amacıyla saldırılarda bulundukları" ve "çöp konteynerlerini devirerek barikat kurdukları" gerekçesiyle iddianame hazırlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Boğaziçi Üniversitesine rektör atanmasının ardından Güney Kampüs girişinde düzenlenen 1 Şubat'taki yasa dışı gösteri sırasında güvenlik güçlerine mukavemette bulunanların gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla 2 Şubat'ta Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda yapılan izinsiz gösteriler sırasında kamu malına zarar verdikleri gerekçesiyle 7 kişi hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı.

Hazırlanan iddianamede, Boğaziçi Üniversitesine atanan rektörün protesto edilmesine yönelik eylemlerin 4 Ocak'ta başladığı, 2 Şubat'a kadar da devam ettiği anlatıldı.

İstanbul Valiliğince Beşiktaş, Sarıyer ve Kadıköy'de her türlü gösteri ve yürüyüşün yasaklandığı kaydedilen iddianamede, bu karara rağmen sosyal medya üzerinden sosyalist ve marjinal gruplar tarafından yapılan çağrılar sonucunda 2 Şubat'ta Kadıköy'de eylem gerçekleştirildiği belirtildi.

İddianamede, eylemler sırasında görevli polis memurlarına ve polis araçlarına taşlı, tekmeli saldırılar düzenleyen ve izinsiz gösteri yapan şahısların tespit edilmesine yönelik olay yeri ve çevresinde çekilen görüntülerin incelenmesiyle şüphelilerin tespit edildiği ifade edildi.

Haklarında soruşturma başlatılan şüphelilerin, çağrılara uyarak Kadıköy'deki eyleme katıldığı aktarılan iddianamede, kimi sanıkların emniyet ekiplerinin dağılın ihtarlarına uymadığı, bazılarının çöp konteynırlarını tekmeleyerek yere düşürmek suretiyle barikat oluşturup polis ekiplerinin araçlarının geçmesini engellediği, bazılarının da emniyet güçlerinin görevlerini yapmalarına cebir uygulamak suretiyle engel olduğu, tekme ve taş atarak emniyet araçlarına zarar verdiği kaydedildi.

- Polis araçlarında 46 bin liralık zarar oluştu

İddianamede, söz konusu eylemler sırasında 2 polis aracında toplam 46 bin 185 liralık zarar meydana geldiği, 2 ayrı polis aracında ise çatlak, kırık ve ezilme şeklinde hasar oluştuğu vurgulandı.

Eylemleri nedeniyle tutuklanan sanıklar A.K., H.K.H., N.E. ve Ö.Ş. ile tutuksuz sanıklar M.C.D., R.A. ve Y.E.K'nin "toplantı ve yürüyüşlere, silah ve benzeri aletler taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma", "kamu malına zarar verme", "görevi yaptırmamak için direnme" ve "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlarından 6 aydan 11 yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Hazırlanan iddianame değerlendirilmek üzere Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamenin kabul edilmesi halinde sanıkların yargılanmalarına başlanacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Özlem Zengin'e hakaret eden avukata tahliye
19 Mart 2021 15:46		 Minik Eylül'ün ölümüne ilişkin ikinci dava okul müdürüne açıldı
18 Mart 2021 23:43
Küfürbaz savcıya 6 yıl hapis istendi
18 Mart 2021 11:33		 Savcı, 600'den fazla HDP'li hakkında siyasi yasak istedi
17 Mart 2021 20:24
Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturmada 2 sanığa tahliye
17 Mart 2021 19:27		 'FETÖ' bahanesiyle korkutup, 'parola kartal' tuzağıyla altınları dolandırmışlar
17 Mart 2021 15:59
Haciz işlemi için evine gelen avukatı öldüren zanlı tutuklandı
17 Mart 2021 15:52		 Enver Aysever serbest bırakıldı
17 Mart 2021 15:22
Çekyatın içinde ceset bulunmasına ilişkin 3 tutuklandı
16 Mart 2021 18:53		 Tartıştığı esnafı 12. kattan atan şüpheliye 4 yıla kadar hapis istemi
16 Mart 2021 18:13
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:20 - Türk SİHA'ları Fransız basınının gündeminde16:10 - Cenazede ilginç anlar: Borcunu alamadı hakkını helal etmedi16:03 - Leylekli okulun ilk misafiri geldi15:58 - Bebek yolcu kalp krizi geçirince THY uçağı Ankara'ya indi15:55 - Erdoğan, AB Komisyon Başkanı ile görüşüyor15:46 - Özlem Zengin'e hakaret eden avukata tahliye
15:42 - Rekabet Kurulu, Singer ve Arnica firmalarına soruşturma15:38 - Cuma namazını kılmak için gittiği caminin bahçesinde öldü15:30 - Norveç'te korona kısıtlamalarını ihlal eden Başbakana soruşturma15:26 - Öğretmenlerin zorlu okul yolculuğu: Tipide mahsur kaldılar, köylüler kurtardı15:21 - 48 TL'lik faturası 4 bin 485 TL gelince neye uğradığını şaşırdı15:14 - Boğaziçi eylemlerine katılanlara 11 yıla kadar hapis istendi
15:11 - Van'da öğretmenlerin okulda bir arada yemek yemeleri yasaklandı15:10 - Okul müdür yardımcılarına muhakkiklik görevi verilebilir mi?15:05 - Evlat nöbetindeki ailelerden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına teşekkür15:03 - Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e devlet nişanı15:01 - İstanbul Havalimanı, Kovid-19 sürecinin en yoğun gününü yaşıyor
14:55 - Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
HDP hakkındaki kapatma davası hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yatırımcılara çağrı: Parayı bankaya koy, yan gel yat!
Yeni Şafak: Bu operasyonu kim adına çektiniz?
Meteoroloji duyurdu: Kar geri dönüyor
Aleyna Tilki'ye soruşturma açıldı
İntihar etti denilen Uzman Çavuş'u silah arkadaşı öldürmüş
Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko çifti dünya evine girdi!
Tunceli Belediyesi'nde maaşlar 8 bin lira oldu
Vakaların gizlendiği mahallede 150 kişinin yarısı korona çıktı
Kripto para kumardan farksız
Erdoğan: Bir devlet başkanına yakışmayan ifade
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Truman Show 3
volovan 1
devlet bahçeli 3
zippo 1
bize özgü ezber bilgiler 2
gıcırı bükme 1
avcı 1
ayağına çabuk 2
naomi osaka 1
sadece kadınların yapabildiği hareketler 5
SON İLANLAR
Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sözleşmeli 20 hemşire alacak
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
OSTİM Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Adapazarı Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam