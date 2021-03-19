Cuma namazını kılmak için gittiği caminin bahçesinde öldü
|19 Mart 2021 15:38
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Merkez Aziziye ilçesinde oturan Yunus Argın, cuma namazını kılmak için Hacı İbrahim Efendi Cami'sine gitti. Caminin bahçesine geldiğinde fenalaşan Argın bir anda yere yığıldı. Durumu gören cemaat, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Argın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Argın'ın KOAH hastası olduğu öğrenildi.
Haberi alan Argın'ın oğulları İrfan ve Orhan Argın, olay yerine gelince babalarının cansız bedenine sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Argın'ın cesedi, olay yerinde savcının incelemesinin ardından ambulansla Adli Tıp Kurumu'na morguna kaldırıldı.
Görgü tanıklarından Salih Serçeoğlu, "Caminin önündeki karları temizliyordum. O sırada cemaatten birisi dışarıda birinin yerde yattığını hatta öldüğünü söyledi. Sağlık ekiplerini aradık. Gelip müdahale ettiler. Amcanın öldüğünü tespit ettiler" diye konuştu.
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