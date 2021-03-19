Rekabet Kurulu, Singer ve Arnica firmalarına soruşturma

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Singer firmasının, dikiş makineleri tedariki pazarındaki uygulamalarıyla ilgili kanunun, "rekabeti kısıtlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar" ile "hakim durumun kötüye kullanılması" maddelerini ihlal ettiği iddiasıyla yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Kurul, elde edilen bilgi, belge ve bulguları ciddi ve yeterli bularak, Singer hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Arnica şirketinin ise yetkili satıcılarının internet aracılığıyla satış yapmasını engellediği, satış fiyatlarına müdahalede bulunduğu, bölge veya müşterilere ilişkin kısıtlamalar getirerek ilgili kanunu ihlal ettiği iddialarıyla yürütülen ön araştırma da Kurul tarafından sonuçlandırıldı.

Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak Arnica firmasına yönelik soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

- Bazı turizm şirketlerinin sözlü savunma toplantısı 27 Nisan'da gerçekleştirilecek

Öte yandan, Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret AŞ, Efetur Özemniyet Taşımacılık Petrol Otomotiv Yedek Parça Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret AŞ'nin fiyat, kampanya ve sefer zamanlamalarını birlikte belirleyerek ilgili kanunun "rekabeti kısıtlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar" maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturmada, sözlü savunma aşamasına gelindi. Konuya ilişkin sözlü savunma toplantısı, 27 Nisan saat 11.00'de yapılacak.

Toplantıya çevrim içi katılarak söz almak isteyen şikayetçi ve üçüncü kişilerin, gerekli bilgi ve belgelerle 20 Nisan mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekiyor.