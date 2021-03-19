Özlem Zengin'e hakaret eden avukata tahliye
|19 Mart 2021 15:46
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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik sosyal medyada sarf ettiği sözleri nedeniyle tutuklanan avukat Mert Yaşar'ın, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine hakaret" suçlarından 2 yıl 2 aydan 6 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden Özlem Zengin'e yönelik paylaşımı nedeniyle gözaltına alınıp 23 Şubat'ta tutuklanan avukat Mert Yaşar hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.
Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede sanığın, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar, "kamu görevlisine hakaret" suçundan da 1 yıldan 2 yıla kadar olmak üzere toplam, 2 yıl 2 aydan 6 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
İddianame İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca onaylanmasının ardından gönderildiği İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesince de kabul edildi.
Mahkeme, hazırladığı tensip tutanağında sanığın tahliyesine karar verdi.
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