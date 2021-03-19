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Erdoğan, AB Komisyon Başkanı ile görüşüyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Avrupa Birliği (AB) Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ile video konferans görüşmesi başladı.
 19 Mart 2021 15:55
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Erdoğan, AB Komisyon Başkanı ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Erdoğan, burada AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme saat 15.27'de başladı.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer alıyor.
Anadolu Ajansı
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