Bebek yolcu kalp krizi geçirince THY uçağı Ankara'ya indi
Bişkek-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları (THY)'na ait yolcu uçağında bulunan bebek yolcu hastalanınca uçak Ankara'ya indi. Hasta bebek, hastaneye sevk edildikten sonra THY uçağı İstanbul'a doğru yola çıktı.
|19 Mart 2021 15:58
|+Aa- Yazdır
Edinilen bilgiye göre, THY'nin Bişkek-İstanbul seferini yapan TK-347 sefer sayılı, TC-LSA kuyruk tescilli uçağı Türkiye Hava Sahası üzerindeyken uçakta bulunan bir bebek yolcunun kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. İlk müdahale kabin görevlileri ve uçakta bulunan yolcular tarafından yapıldı. Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu Ankara Esenboğa Havalimanı Hava Trafik Kontrol kulesiyle irtibata geçerek acil iniş için izin istedi. Uçak saat 13.15 sıralarında Esenboğa Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirildi. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen bebek yolcunun hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu anlaşıldı. Uçak daha sonra İstanbul seferini tamamlamak üzere 14.00'de Esenboğa Havalimanı'ndan İstanbul'a kalkış yaptı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Cenazede ilginç anlar: Borcunu alamadı hakkını helal etmedi
19 Mart 2021 16:10
|Evlat nöbetindeki ailelerden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına teşekkür
19 Mart 2021 15:05
|İstanbul Havalimanı, Kovid-19 sürecinin en yoğun gününü yaşıyor
19 Mart 2021 15:01
|Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 158 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü
19 Mart 2021 14:18
|'19 yılda ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 1 trilyon lira yatırım yaptık'
19 Mart 2021 13:59
|Muhammed Ali es-Sabuni Yalova'daki evinde vefat etti
19 Mart 2021 13:57
|Meteoroloji duyurdu: Kar geri dönüyor
19 Mart 2021 13:36
|Geleneksel Türk okçuluğuna ilgi artıyor
19 Mart 2021 11:22
|Van ve Bitlis'te 242 yerleşim biriminin yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle kapandı
19 Mart 2021 11:18
|Hakem heyetlerine yapılan 10 başvurudan 6'sı tüketici lehine sonuçlandı
19 Mart 2021 11:04