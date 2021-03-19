Cenazede ilginç anlar: Borcunu alamadı hakkını helal etmedi
|19 Mart 2021 16:10
|+Aa- Yazdır
Hayatını kaybeden Mustafa Zeki Çinel isimli vatandaş için Üsküdar Karacaahmet
Mezarlığı'nda, cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazından önce imamın helallik
istediği vatandaşlar arasında bulunan Şerif Aydoğdu isimli bir şahıs haksızlığa
uğradığını iddia ederek hakkını helal etmediğini söyledi. Aydoğmuş'un tepkisi
şaşkınlık oluştururken, cenazede saf tutan bir başka vatandaş Aydoğdu'yu yanına
alarak cenaze alanından uzaklaştırdı.
Öte yandan, Çinel ailesinin yakınları ise geçtiğimiz yıllarda konuyla alakalı açılan mahkeme davasını kazandıklarını ve ödeme yapmayacaklarını söyledi.
"40 yıllık kullanımını bana vereceğini sözünü vermişti"
Konuya ilişkin konuşan Şerif Aydoğdu, "Olay 2000 yılında meydana geldi. Vefat eden kişi, kendilerine ait olan ve 60 odadan oluşan 2 bin metrekarelik otelin inşaat ve tadilat çalışmalarını baştan aşağı bana yaptırdı. Yaptığım çalışmalarla binadaki tüm alanları yeniledim. Verdiğim hizmet karşılığında ise binanın 40 yıllık kullanımını bana vereceği yönünde sözlü olarak anlaşmıştık. İlerleyen süreçte benden habersiz, benim atmadığım imzamın bulunduğu bir kira kontratı ayarlamışlar. Biz bu durumu mahkemede izah edemedik ancak grafoloji raporuna göre imzanın bana ait olmadığı kesinleşse de mahkemeyi kaybettik" dedi.
"O binanın tamamını ben yaptım"
2000'li yıllarda inşaat çalışmaları esnasında 600 bin dolar harcadığını belirten Aydoğdu, "Bu paranın bir kuruşunu bana ödemeden binayı sattılar. Ben o dönemde hakkımı savunamadığım için mahkemeyi onlar kazandı. Sonuç olarak Allah'ın huzurunda bana borçları yoksa söylesinler. O binanın tamamını ben yaptım. Bu sebeple hakkımı helal edemedim" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bebek yolcu kalp krizi geçirince THY uçağı Ankara'ya indi
19 Mart 2021 15:58
|Evlat nöbetindeki ailelerden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına teşekkür
19 Mart 2021 15:05
|İstanbul Havalimanı, Kovid-19 sürecinin en yoğun gününü yaşıyor
19 Mart 2021 15:01
|Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 158 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü
19 Mart 2021 14:18
|'19 yılda ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 1 trilyon lira yatırım yaptık'
19 Mart 2021 13:59
|Muhammed Ali es-Sabuni Yalova'daki evinde vefat etti
19 Mart 2021 13:57
|Meteoroloji duyurdu: Kar geri dönüyor
19 Mart 2021 13:36
|Geleneksel Türk okçuluğuna ilgi artıyor
19 Mart 2021 11:22
|Van ve Bitlis'te 242 yerleşim biriminin yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle kapandı
19 Mart 2021 11:18
|Hakem heyetlerine yapılan 10 başvurudan 6'sı tüketici lehine sonuçlandı
19 Mart 2021 11:04