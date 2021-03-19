Kayıp döviz bürosu çalışanının cansız bedeni bulundu
|19 Mart 2021 16:50
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Aydın'ın Kuşadaşı ilçesi İkiçeşmelik Mahallesi'nde yaşayan evli ve bir çocuk babası Berk Ergier (36), 16 Mart Salı günü saat 14.00 sıralarında çalıştığı döviz bürosuna gitmek için evden çıktı. Saatler geçmesine rağmen Ergier'in iş yerine gelmemesinden endişelenen arkadaşları durumu ailesine bildirdi. Cep telefonu da kapalı olan Berk Ergier'den 24 saat geçmesine rağmen haber alamayan aile, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis, Ergier'in bulunması için çalışma başlatırken, Gizem Ergier, eşinin, son günlerde içine kapandığını ve kaçırılmış olabileceğini ileri sürdü.
ÖZEL EKİP KURULDU
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip, Berk Ergier'in İkiçeşmelik Mahallesi'ndeki evi ile iş yerine ait güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar kapsamında Ergier'in cep telefonunun en son kırsal Kirazlı Mahallesi'nden sinyal verdiği belirlendi. Özel ekip, hemen çalışmalarını bu bölgeye yoğunlaştırdı.
Berk Ergier'in kaybolduğu gün saat 16.30 sıralarında Kirazlı Mahallesi'ndeki Belen tepesi mevkisinde çekilmiş görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde Ergier, kayaların üzerinde oturarak, bir süre ormanı seyrediyor. Polis ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Arama Kurtama Ekibi Derneği (AKE) ve Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Ergier'in evine 7 kilometre mesafadeki bölgede bugün arama-kurtarma çalışması başlattı.
CESEDİNE ULAŞILDI
Yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında Berk Ergier'in son görüldüğü Kirazlı Mahallesi Belen mevkisindeki kayalık bölgede bir erkek cesedi bulundu. Yaklaşık 150 metre yükseklikteki sarp kayalıklarının en dip noktasında çalılık alanda bulunan cesedin kayıp Ergier'e ait olduğu belirlendi. Yapılan incelemede üzerinde kesici ya da delici alet izine rastlanılmayan Ergier'in kayalıklardan düştüğü ya da atlayarak, intihar ettiği tahmin ediliyor.
Emniyet birimleri olay yerinde incelemelerini sürdürürken kimlik tespiti için bölgeye savcının gelmesinin beklendiği bildirildi.
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