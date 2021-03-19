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Meteorolojiden iki ile uyarı: Sağanak yarın akşama kadar sürecek

İzmir ve Manisa çevrelerinde devam eden sağanağın yarın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
 19 Mart 2021 16:59
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Meteorolojiden iki ile uyarı: Sağanak yarın akşama kadar sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sağanağın aralıklarla kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (21-75 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, su baskını, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Anadolu Ajansı
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