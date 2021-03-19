Meteorolojiden iki ile uyarı: Sağanak yarın akşama kadar sürecek
İzmir ve Manisa çevrelerinde devam eden sağanağın yarın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
|19 Mart 2021 16:59
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