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MHP, AK Parti Kongresi'ne üst düzey heyetle katılacak

MHP'nin heyetinde TBMM Başkanvekili Celal Adan, Genel Başkan Yardımcıları Edip Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter ve Sadir Durmaz ile Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay yer alacak
 19 Mart 2021 17:17
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MHP, AK Parti Kongresi'ne üst düzey heyetle katılacak

MHP, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'ne Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Celal Adan'ın başkanlık edeceği üst düzey heyetle katılacak.

Partiden yapılan açıklamaya göre, MHP, AK Parti Kongresi'nde TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Genel Başkan Yardımcıları Edip Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter ve Sadir Durmaz ile Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay'ın yer aldığı heyetle temsil edilecek.

AK Parti de MHP'nin 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı'na Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Mehmet Özhaseki ve Jülide Sarıeroğlu ile katılmıştı.
Anadolu Ajansı
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