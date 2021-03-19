MHP, AK Parti Kongresi'ne üst düzey heyetle katılacak

OKUL MÜDÜR YARDIMCILARINA MUHAKKİKLİK GÖREVİ VERİLEBİLİR Mİ? Soruşturmacının soruşturulan kişinin üstü, bu mümkün değilse dengi statüsünde olan muhakkikçe yürütülmesi, örneğin müdür kadrosunda bulunan bir kişinin soruşturması en az müdür kadrosunda olan bir kişi tarafından veya üstü pozisyonda olan bir kişi tarafından yürütülmesi gerekmektedir.