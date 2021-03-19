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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan Memur-Sen'e ziyaret

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Memur-Sen Genel Merkezi'ni ziyaret etti.
 19 Mart 2021 17:21
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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan Memur-Sen'e ziyaret

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un ziyaretinde gerçekleşen görüşmelerde, Memur-Sen Yönetim Kurulu üyeleri ve bağlı sendikaların genel başkanları ile Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem de hazır bulundu. Görüşmede çalışma hayatı, kamu personeli ve mevzuatı, 2021 Mart Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı ve gündemi, sözleşmeli personele ilişkin mevcut sorunlar ve kadro talebi, 6. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında yapılacak hazırlıklar ve ön çalışmalar ele alındı. Görüşmede mart KPDK toplantısının 30 Mart Salı günü gerçekleştirilmesi konusunda ön uzlaşmaya varıldı. Kamu Personeli Danışma Kurulu'na yönelik olarak ağustos ayında yapılacak 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine dönük ön çalışma ve hazırlık yapacak çalışma gruplarının oluşturulması odaklı bir gündemin esas alınması noktasında da görüş birliğine varıldı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ziyaretten memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Bu ay içerisinde yapılacak KPDK toplantısı öncesinde konfederasyonumuza yaptığı ziyaretten dolayı sayın bakana teşekkür ediyoruz. KPDK öncesi çalışma hayatına, kamu görevlileri sendikacılığı sahasına, konfederasyonumuzun ve sendikalarımızın münhasır gündemlerine yönelik görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Selçuk'un, ifade ettiğimiz sorun tespitlerine ve çözüm önerilerine dönük değerlendirmeleri KPDK toplantısında toplu sözleşme sürecine dönük kolaylaştırıcı ve zaman kazandırıcı çalışmalar için ortak kararlar alma beklentimizi arttırdı. Sayın bakana, nazik ziyareti ve pozitif bakışı dolayısıyla teşekkür ediyoruz" dedi.

Bakan Selçuk, "Memur-Sen ve bağlı sendikalarının gerek Türkiye'nin değişim ve dönüşüm süreçlerine, gerek çalışma hayatına, gerek kamu personel sistemine ve kamu görevlilerine dönük katkılarını takip ve takdir ediyoruz. Çalışma hayatının ve kamu görevlileri sendikacılığının kendine özgü gündemi temelindeki konuları değerlendirme fırsatını kullandığımız görüşmelerde, fikir alışverişinde birçok konuyu ele alma imkanımız oldu. Ziyaret kapsamında KPDK'nın tarih ve gündemine dair bir ön tespiti de yaptık" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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