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İmamoğlu'nun 'seni bulurum' dediği gazi yakını: Ben buradayım

Edirnekapı Şehitliği'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren Mustafa İlker Yılmaz, Kıbrıs Gazisi babası Ali İhsan Yılmaz ile birlikte Saraçhane'de basın açıklaması yaptı.
 19 Mart 2021 18:20
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Yılmaz, babası ve kendisine destek veren bir grup vatandaşla yaptığı açıklamada, sosyal medyadan kendisine yönelik paylaşımlara ve İmamoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi.

Tehdit ve hakaretlere karşı savcılığa suç duyurusunda bulunacağını belirten Yılmaz, "Şehitlikte sarf ettiğim sözlerden kimler alınır, kimler darılır, kimler gücenir diye bir beklentim olmadı. Tek temennim ve beklentim şehitlerimizin bizlere gücenmemesidir. Onların bizlere bıraktığı razılığı, hoşnutluğu arzulamak ve kazanmaktan başka bir talebim asla yoktur." dedi.

Yılmaz, alanında yüksek lisans yaptığını, İSMEK kariyer üzerinden yaptığı başvurunun olumlu sonuçlanmasının ardından sözlü ve yazılı sınavlarda da başarılı olarak öğretmen olarak işe başlatıldığını ancak seçim sonrasında haksız şekilde isten çıkartıldığını savundu.

İşe iadesi için hukuki yollara başvurduğunu aktaran Yılmaz, şehitliğe işiyle ilgili gitmediğini, açıklamasını da bu amaçla yapmadığını dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ben orada iş durumumu açıklamadım. Benim derdim bu değil. Bununla ilgili hukuki süreç devam ediyor. İBB'ye geldiğimde bana valiliğe başvurmam gerektiğini söylediler. Beni işe alan ve işten çıkartan İBB ama 'Git müracaatını valiliğe yap' diyerek beni valiliğe yönlendirdiler. Valiliğin yazısında ise 'Gazi oğlunun İSMEK öğretmenlik talebine ilişkin gerekli hassasiyetin gösterilmesinin gereğini bilgilerinize rica ederiz' diyor. Valiliğimizin işe iadesine ilişkin görüş yazısı var. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Müdürlüğü tam zamanlı olarak görevime iademi istedi. Ayrıca Kamu Denetçiliği Kurumu da işe iademle ilgili tavsiye kararında bulundu. Valiliğin, bakanlığın ve kamu denetçiliğinin görüş ve talepleri yok sayıldı."

Gara şehitlerine dua etmek için Şehitliğe gittiğini belirten Yılmaz, "Şehitlerimizin aziz hatırasına saygı göstermek ve dua etmek için gittim. Ben inançlı bir insanım, kalkıp şov için gitmedim. Beni bulmak isteyen bulur, ben buradayım. Benim evraklarım ellerinde, telefonum da adresim de belli. Gelen de yok, bulan da yok." diye konuştu.

- Şehitlikte ne olmuştu?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Edirnekapı Şehitliği'nde şehit kabirlerine karanfil bıraktığı sırada, gazi yakını Mustafa İlker Yılmaz, "Sayın Başkan bir şey sorabilir miyim? Gazi yakını olarak bir şey sormak istiyorum." demişti.

İmamoğlu'nun "Mezarlıktayız sonra sor." yanıtını verdiği vatandaş, "Burası Pervin Buldan ile beraber çiçek ektiğin hatıra ormanı değil başkan. Daha Gara şehitlerinin 40'ı çıkmadı." diyerek tepki göstermişti. İmamoğlu ise "Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun. Gazi öyle olmaz. Seni araştırır bulurum ben, merak etme." diye yanıt vermişti.

Alandaki güvenlik güçlerince uzaklaştırılan vatandaş, "Pervin Buldan'la iş birliği yapanların burada ne işi var? Senin burada ne işin var?" diye konuşmuştu.
Anadolu Ajansı
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