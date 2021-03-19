CHP'li Salıcı, korona test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
|19 Mart 2021 18:38
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Salıcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını öğrendiğini ve şu an için sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirtti.
Oğuz Kaan Salıcı, "Bir süredir izole durumdaydım. Maske ve hijyen kurallarına uyalım, olabildiğince kendimizi virüsten korumaya çalışalım. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle." ifadelerini kullandı.
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