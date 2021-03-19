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Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,82 altının gram satış fiyatı yüzde 2,43, dolar/TL yüzde 4,32, avro/TL yüzde 4,65 değer kaybetti.
 19 Mart 2021 18:52
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Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?

BIST 100 endeksi, en düşük 1.511,29, en yüksek 1.589,47 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,82 azalarak 1.528,99 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,43 kayıpla 405,60 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,43 azalışla 2.692,00 liraya geriledi. Geçen hafta 674,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 658,00 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 4,32 değer kaybederek 7,2630 liraya, avro yüzde 4,65 azalarak 8,6320 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,06, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,04 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,30 ile "Borçlanma Araçları Fonları" ve "Para Piyasası Fonları" oldu.
Anadolu Ajansı
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