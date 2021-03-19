Türkiye'den, İsrail'in Filistinlilere yönelik aldığı kararlara tepki
|19 Mart 2021 19:42
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Açıklamada, "İsrail'in son dönemde, Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah semti başta olmak üzere, işgal altında bulundurduğu topraklarda Filistinlilere yönelik aldığı tahliye, yıkım ve müsadere kararları İsrail'in uluslararası hukuku ihlal eden adımlarının son örneğidir." ifadesine yer verildi.
Söz konusu hukuk dışı eylemlerin İsrail'in barış arzusundan ziyade işgalini güçlendirme niyeti taşıdığını açıkça gösterdiği kaydedilen açıklamada, Filistinlilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yarattığı olumsuz koşullarla mücadele etmeye çalıştığı dönemde İsrail'in hız verdiği bu eylemlerin vicdanları daha da yaraladığı vurgulandı.
Açıklamada, "Uluslararası toplumu, İsrail'in yayılmacı politikalarına karşı Filistin halkıyla dayanışma sergilemeye davet ediyoruz." ifadesini kullanıldı.
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