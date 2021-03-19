Gezi Parkı'nın mülkiyeti Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfına geçti
|19 Mart 2021 20:03
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Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2008'de yapılan 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 30. Maddesi gereğince İnönü Meydanı 751 ada 1, 2 ve 3 parsel, Cumhuriyet mevkii 751 ada 4 parselin mülkiyeti, Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfına geçti.
Devir işleminin 12 Mart 2021 tarihi ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünden Vakıflar Genel Müdürlüğüne tescil edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"2008'de yapılan kanuni düzenleme 'Vakıf yoluyla meydana gelip, her ne suretle olursa olsun Hazine, belediye, özel idareler, köy ve tüzel kişiliğin mülkiyetine geçmiş Vakıf Kültür Varlıkları Mazbut Vakfına Devrolunur' ibaresi yasa ile kanunlaştırılmıştır. Bu kapsamda, 2008'den 2019'a kadar 647 eser, 2019'dan bu yana ise yine 367 eser Vakfına dönüştürülmüştür. Mülkiyeti vakıf olup da Vakfına rücu edilmeyenlerin ise çalışmaları devam etmektedir."
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