DSÖ 'AstraZeneca aşısının faydalarının risklerinden fazla olduğunu' açıkladı
|19 Mart 2021 20:14
|+Aa- Yazdır
Örgütten yapılan açıklamada, DSÖ Küresel Aşı Güvenliği Danışma Komitesinin 16 ve 19 Mart'ta çevrim içi toplandığı belirtildi.
Açıklamada, dünya çapında Kovid-19 vaka sayısının 120 milyonu geçtiği, 2,5 milyondan fazla kişinin de virüsten yaşamını yitirdiği kaydedilerek, "Aşılama, daha fazla hastalık ve ölümü önlemek, salgını kontrol etmeye yardımcı olmak için kritik bir araç olmaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.
Şimdiye kadar Avrupa'da 20 milyon AstraZeneca aşısının uygulandığı aktarılan açıklamada, Hindistan'da üretilen Covishield aşısından (Hindistan Serum Enstitüsünce üretilen AstraZeneca-Oxford aşısı) da bu ülkede 27 milyon doz aşılama yapıldığı bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, Danışma Komitesinin araştırmalarında, "AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının (Covishield dahil) faydalarının risklerinden fazla olduğu, dünya genelinde enfeksiyonları önleme ve ölümleri azaltma konusunda muazzam potansiyeli bulunduğu" sonucuna varıldığı kaydedildi.
- "Bu aşı güvenli ve etkilidir"
EMA, dün aralarında Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'nın da bulunduğu bazı Avrupa ülkelerinin, kanda pıhtılaşma gibi yan etkilere yol açtığı şüphesiyle AstraZeneca aşısının kullanımını geçici olarak durdurmasının ardından yaptığı bilimsel değerlendirmenin sonucunu açıklamıştı.
EMA Direktörü Emer Cooke, "Bu aşı güvenli ve etkilidir. Aşının insanları Kovid-19 hastalığından korumadaki faydaları olası risklerinden fazladır." ifadesini kullanmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Biden'ın uçağa binerken 3 kez düşmesi gündem oldu
19 Mart 2021 20:31
|Türk SİHA'ları Fransız basınının gündeminde
19 Mart 2021 16:20
|Norveç'te korona kısıtlamalarını ihlal eden Başbakana soruşturma
19 Mart 2021 15:30
|Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e devlet nişanı
19 Mart 2021 15:03
|Gürcistan'da AstraZeneca aşısı uygulanan hemşire yaşamını yitirdi
19 Mart 2021 12:34
|Tacizle suçlanan Türk Profesör aklandı
19 Mart 2021 08:01
|Hafife alan ya sürünüyor ya da ölüyor
19 Mart 2021 07:30
|AstraZeneca'nın kullanımı 9 ülkede yeniden başlıyor
18 Mart 2021 23:46
|Fransa'da yeniden kapanıyor
18 Mart 2021 22:50
|NASA, Mars kaşifinin yüzeydeki ilerleyişinin ilk sesini yayınladı
18 Mart 2021 22:15