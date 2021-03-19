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Gölette kaybolan gençlerin cansız bedenlerine ulaşıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde balık tutmak için açıldıkları teknenin alabora olması sonucu gölette kaybolan iki gencin cansız bedenine ulaşıldı.
 19 Mart 2021 20:24
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Edinilen bilgiye göre olay, Siverek ilçesine bağlı Soydan Mahallesi'nde yaşandı. Tarımsal sulama amacıyla kullanılan gölette balık tutmak için giren ve teknelerinin alabora olması sonucu kaybolan Ahmet Mindeş (24) ve Jiyan Kengiş'i (19) arama çalışmaları 3 gündür sürüyor. Çalışma kapsamında Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve polis dalgıç ekipleri Jiyan Kengiş'in cansız bedenine ulaştı. Kengiş'in bulunduğu bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, kısa süre sonra Ahmet Mindeş'in de cansız bedenine ulaştı. Botla göl dışına çıkarılan cesetler, incelenmek üzer Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
İhlas Haber Ajansı
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