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Whatsapp ve İnstagrama erişim sorunu yaşanıyor

Sosyal paylaşım sitesi Instagram ve WhatsApp uygulamalarına erişimde sorun yaşanıyor.
 19 Mart 2021 20:46
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Whatsapp ve İnstagrama erişim sorunu yaşanıyor

Mobil cihazlarda yaşanan Whatsapp ve Instagram uygulaması kopukluklarla gündeme geldi. İki sosyal medya devinde aynı anda bağlantı problemi yaşandı.

BAKANLIKTAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "USOM raporuna göre WhatsApp ve İnstagram trafiklerinde yaşanan kesintiler global çapta ve yurtdışı kaynaklıdır. Yerli uygulamalarımız olan Yaay ve BİP uygulamalarımızda herhangi bir hizmet kesintisi bulunmamaktadır. Yerli ve milli servisleri destekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
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