Vaka sayıları alarm veren iller için kritik toplantı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Vaka sayılarının artış gösterdiği illerimizle koordinasyon toplantısı yaptık. Virüs yok olmadı, tedbirlere uymak zorundayız.' dedi.
|19 Mart 2021 21:06
|+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 vaka sayılarının artış gösterdiği Antalya, Balıkesir, Kayseri, Kocaeli ve Samsun il sağlık müdürleriyle koordinasyon toplantısı yaptıklarını bildirdi.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İl yöneticileri ile tedbir ve uygulamaları istişare ettik. Kısıtlamaları bir daha gelmemek üzere kaldırabilecek olan bizleriz. Virüs yok olmadı, tedbirlere uymak zorundayız." ifadelerini kullandı.
Vaka sayılarının artış gösterdiği illerimizle koordinasyon toplantısı yaptık. İl yöneticileri ile tedbir ve uygulamaları istişare ettik. Kısıtlamaları bir daha gelmemek üzere kaldırabilecek olan bizleriz. Virüs yok olmadı, tedbirlere uymak zorundayız. pic.twitter.com/B88jP7yAz9Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 19, 2021
7 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Hafızlık tespit sınavlarına rekor katılım
19 Mart 2021 22:22
|Dört ilden yeni karantina haberleri geldi
19 Mart 2021 22:12
|Ev ziyareti yasaklanan ilçede ev sahibi ve misafirlerine 17 bin lira para cezası
19 Mart 2021 20:55
|Gezi Parkı'nın mülkiyeti Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfına geçti
19 Mart 2021 20:03
|TSE'den yanıltıcı reklam açıklaması: Sorumlular cezalandırılsın
19 Mart 2021 19:11
|Rekabet Kurulu, Singer ve Arnica firmalarına soruşturma
19 Mart 2021 15:42
|Van'da öğretmenlerin okulda bir arada yemek yemeleri yasaklandı
19 Mart 2021 15:11
|Emniyet'ten Sar9 marka silah için yeni yazı
19 Mart 2021 14:11
|Kastamonu'da Kovid-19 nedeniyle bir okulda eğitime ara verildi
19 Mart 2021 12:59
|'Çok yüksek riskli' Samsun'da Kovid-19'un en çok görüldüğü ilçeler açıklandı
19 Mart 2021 12:55